Hermano de congresista Carmen Omonte amenaza a policía en Huánuco [VIDEO]

El hermano de la parlamentaria Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso, tuvo una lamentable reacción con el mayor de la Policía Nacional del Perú, Paolo Farías Luque, luego de que sea intervenido por estacionar su mal su auto en una calle en Huánuco.

El hombre, identificado como Pedro Alfredo Omonte Durand, amenazó al agente de la PNP con mover sus influencias para que sea dado de baja luego de que los efectivos le pidieran que mueva su vehículo, el cual se encontraba cuadrado en una zona rígida en la cuadra 8 del jirón Leoncio Prado.

“Yo tengo un permiso para cuadrarme acá desde el 2017. Ustedes no me pueden sacar. Yo no quiero sacarlos de la policía. Yo no quiero que ustedes sean dados de baja”, se le escucha decir al familiar de la parlamentaria, quien con celular en mano seguía excusando su accionar.

El uniformado indicó que no era la primera vez que se intervenía a Pedro Omonte por una infracción similar, pues lo mismo habría ocurrido el último viernes. Sin embargo, en aquella ocasión, la situación no pasó de una advertencia por parte de las autoridades.

Por su parte, el pariente de la congresista alegó que contaba con un permiso especial entregado por la Municipalidad Provincial de Huánuco para estacionarse afuera de su residencia, debido a que cuida de su padre, quien presenta una enfermedad que pone en riesgo su salud.

El mayor Farías, quien se desempeña como jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE), se mantuvo firme en su accionar, y advirtió que de no proceder a acatar la orden, el auto de Omonte Durand sería llevado por la grúa a un depósito municipal, lo cual finalmente ocurrió.

Carmen Omonte se pronuncia por accionar de su hermano

La congresista de Alianza para el Progreso, Carmen Omonte, se disculpó por la actitud que tuvo su familiar con los agentes de la Policía que lo intervinieron en Huánuco. La parlamentaria indicó que su pariente cuida de su padre, quien presenta cáncer y diabetes.

“Valoro a nuestra policía, y agradezco su heroísmo en estos momentos. Lamento la actitud de mi hermano y me disculpo por él , quien cuida a mis ancianos padres. Mi padre tiene cáncer y diabetes y ha sido internado de emergencia muchas veces, por eso se tenía el permiso especial”, escribió Omonte en su cuenta de Twitter.