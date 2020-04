Madre de Dios: hallan cadáver de comunero que tuvo encuentro con indígenas nómadas Mashco Piro

El vicepresidente de la comunidad nativa Puerto Nuevo, Gilbert Zevallos, dio a conocer el hallazgo del cadáver de Héctor Sandoval Ruiz, quien resultó ser su familiar directo. Sucedió en Madre de Dios.

“Lo que ha sucedido con mi cuñado es que un grupo de Mashco Piro lo han atacado y él murió con una herida de flecha”, declaró Zevallos a Radio Madre de Dios.

Asimismo, manifestó que han intentado comunicarse con las autoridades del Ministerio de Cultura para que los ayuden a proceder contra los asesinos de su familiar; sin embargo, no han tenido respuesta alguna.

“Hemos tratado que las autoridades de cultura nos ayuden, pero hasta ahorita no vienen, no nos han ayudado en nada, no nos llaman, no coordinan con nosotros. No sabemos qué hacer”, señaló el vicepresidente de a Puerto Nuevo.

Según Radio Madre de Dios, algunos pobladores habrían denunciado que recientemente han visto huellas de los indígenas aislados muy cerca de dicha comunidad.

Finalmente, Zevallos denunció que Puerto Nuevo se encuentra abandonado, pues en medio de la pandemia por el coronavirus, no cuentan con medicinas, ni víveres.

“Aquí somos 26 familias, ya no tenemos víveres. Nos sentimos abandonados y hemos presenciado avistamientos de la comunidad Mashco Piro cerca a nuestros hogares, estamos preocupados”, indicó.

Cabe resaltar que Héctor Sandoval Ruiz, de 33 años, había sido visto por última vez el martes 14 de abril cuando pescaba en el río Lidia, con un menor de edad. Esa mañana fue atacado aparentemente por integrantes de una tribu de indígenas nómadas de la etnia Mashco Piro que permanecen aislados en esa región de Madre de Dios.