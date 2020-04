Familias llevan una semana esperando el regreso a casa

Por: Jesica León

En un acto de desesperación, decenas de personas tomaron la Vía Expresa de Javier Prado para pedir ser trasladadas a la región Piura. Hasta ayer no recibían respuesta de las autoridades de su región y ya no tenían dinero para afrontar la cuarentena en Lima. En el camino fueron retenidas por efectivos de la Policía Nacional.

Son alrededor de 400 personas que buscan regresar a sus provincias. Entre ellas hay madres con hijos pequeños. Muchos aseguran que se han empadronado para abordar buses, pero llevan cinco o seis días sin respuesta del Gobierno.

“Dormimos en la calle, afuera de un terminal. Estamos sin comer, la plata ya no alcanza”, señala Javier Cobeña, quien llegó a Lima para trabajar en construcción, pero fue desalojado del cuarto que alquilaba porque ya no podía pagarle al dueño.

Los dos hijos pequeños de Elvira More Gonza no soportan el sol y piden agua, pero sus padres no tienen nada que ofrecerles. “He estado en Lima desde enero y estaba viviendo en Chorrillos, mi esposo estaba trabajando. Pero desde la cuarentena se acabó la plata. Estamos sin comer, los vecinos nos han regalado un pan. Prefiero estar en Sullana”.

Por la mañana, el gobierno regional de Piura señaló que albergará a los lleguen a esa ciudad en la base de la Marina.

En los exteriores del Grupo Aéreo N°8 cerca de 300 personas esperan desde la semana pasada algún vuelo humanitario que las traslade a San Martín, Madre de Dios y Loreto. Las familias han armado carpas y duermen en el suelo. Para alimentarse hacen una olla común con lo que reciben de los conductores de vehículos que transitan por la zona. Un grupo de ellos, los más vulnerables, han sido trasladado al centro recreacional de Huampaní, donde esperarán la toma de la prueba rápida de descarte.

Pero también hay quienes buscan regresar a Lima. En Tumbes, decenas de ciudadanos de Lima y Chiclayo pidieron ayuda para regresar a sus ciudades porque ya no tienen dinero para su alimentación.

Los afectados aseguraron que se han visto en la necesidad de vender sus cosas para que no sean retirados del lugar donde se hospedan.

Un grupo llegó hasta la sede del Gobierno Regional de Tumbes para alzar su voz de protesta afirmando que las autoridades locales no les brindan alternativas para su retorno, pero fueron detenidos por la Policía.

En tanto, en Ayacucho, más de 200 personas también piden su retorno a Lima y esperan desde la semana pasada. El gobierno regional las ha trasaladado a hoteles y coordina con el Indeci para el viaje y la llegada de pruebas rápidas.

La clave

Cerca de 10 mil personas se inscribieron para retornar a la región Ayacucho desde Lima, donde quedaron varadas desde el inicio del estado de emergencia por el COVID-19. Sin embargo, solo hay 200 cupos para recibirlas en esa región.