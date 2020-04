En Melgar aún no se habla de reducción de salarios 

Desde la interna de la Federación Peruana de Fútbol, se informa que uno de los clubes más serios en cuando a planificación es el FBC Melgar. Maneja bien su presupuesto anual y busca cumplir todos los requisitos que exige, con mano dura, la Comisión de Licencias.

Por eso es que hasta la fecha la directiva no ha tratado con los jugadores, representados por su capitán Alexis Arias, sobre una posible reducción o reprogramación en el pago de sus salarios.

Lo confirman algunos jugadores que más bien aseguran que la comunicación es constante y con optimismo hacia el futuro. “Hoy no estamos en la cancha pero sé que volveremos con más fuerza”, dice, por ejemplo, Edson Aubert.

Hasta hoy el panorama es positivo. Es factible que la próxima semana los futbolistas reciban con normalidad sus honorarios correspondientes al mes de abril. El plantel no trabaja en la cancha pero sí en sus casas y bajo supervisión del comando técnico.

El administrador de Melgar, Ricardo Betocchi, quisiera confirmar que la economía del club no se verá resquebrajada por la situación que vive el fútbol, pero no puede. “El tema es muy incierto aún. Mientras no sepamos qué nos va a dejar de cobrar la FPF, qué aportes vamos a recibir de Conmebol, cuántas fechas y cómo se van a jugar para ver el impacto en ingresos por fecha. No tenemos suficiente información para pronunciarnos sobre el tema”, le respondió a La República.

Con mucha seguridad y ante la insistencia en la consulta sobre los trabajadores, administrativos y deportivos de Melgar, fue enfático al decir que: “Tenemos claro que a Melgar lo hace su gente: la hinchada, jugadores, cuerpo técnico y trabajadores. Por eso, en cualquier caso vamos a tratarlos con el mayor respeto que se merecen”.

Ricardo Bettochi aseguró que en la medida que pasen los días y haya más información se verá si su presupuesto se ve afectado. Mientras tanto, la FPF ha enviado al club la llamada Medida de Licencias en las que se destacan algunos cambios en el reglamento elaborado a inicios de año. Ahí los puntos más importantes son: “Se aceptarán durante este año todos los acuerdos suscritos por los clubes y sus trabajadores que tengan como propósito aliviar la carga económica y el efecto financiero negativo que ha significado, para la actividad, la paralización de las competencias”.

Además, “los clubes deberán presentar un nuevo Presupuesto Anual y Flujo de Caja proyectado. Para lo cual se deberán incluir todos los ajustes que sean necesarios como consecuencia de la paralización del campeonato”, concluyó Bettochi.