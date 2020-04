La hija de un interno de 67 años, del penal El Milagro de Trujillo, usó sus redes sociales para denunciar y responsabilizar al INPE por la muerte de su padre, que pedía durante dos semanas ayuda y recién cuando se agravó lo llevaron al hospital donde pereció de coronavirus.

“Nadie está libre de nada en este mundo. Hoy fue mi padre, mañana puede ser el tuyo. A mi padre lo mató la ignorancia de la gente. Esas personas que creen que una persona por estar preso no tiene derecho a nada. Dónde quedan los derechos humanos de las personas. Esas personas del INPE son responsables de que hoy yo esté llorando esta terrible pérdida”, señala en su post.

Asimismo relata que ellos (INPE) no auxiliaron a su padre cuando debieron hacerlo, “lo dejaron morir, no les importó el estado en que se encontraba, siendo una persona adulta, mi padre fue varios días a pedir que por favor lo atendieran por la fiebre altísima que tenía; pero nunca lo escucharon. Cuando ya lo veían morir recién dejaron que saliera al hospital dos semanas después que suplicara ayuda”.

Contactada por La República, la hija de este interno señaló: “Han sido varios días que hemos estado pidiendo información sobre mi padre, el lunes se puso mal y nos llamaron el martes para decirnos que estaba en el Hospital Regional y tenía insuficiencia para respirar y al hacerle la prueba rápida dio positivo al coronavirus y ayer falleció".

Son muy inhumanos, agregó, tengo otro hermano ahí y también está con síntomas, ayer mi hermana fue a dejarle medicamentos y útiles de aseo y solo le permitieron paracetamol".

Refirió que esto no debe quedar impune. “Hoy quiero que todos se unan a mi dolor, ya no puedo hacer nada por mi padre porque ya no está, pero que los familiares no se callen o que el INPE se haga responsable de todo esto, hagan algo por los que aún están ahí en el penal donde hay varios contagiados”.