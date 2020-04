Piura. En los últimos días, en el exterior de la Sanidad de la PNP no dejan de llegar los efectivos policiales para el descarte de coronavirus, pero los médicos de dicha dependencia no pueden atender a ninguno de ellos, puesto que hasta la fecha la Dirección Regional de Salud (Diresa) no entrega ningún insumo para descartar y prevenir este mal.

Al respecto, el jefe de la Macrorregión Policial, general PNP Eswin Manay Guerrero, lamentó que la Diresa, hasta el momento, no entrega las 2 mil pruebas que solicitaron desde hace varios días, a pesar de que las autoridades de dicha institución aseguraron que el martes llegarían las pruebas para los efectivos.

En ese sentido, Manay informó que hay 130 efectivos policiales aislados y otros 27 dieron positivo para el coronavirus: “Estamos a la espera de las 2 mil pruebas que solicitamos a la Diresa, pero hasta el momento no tenemos una respuesta. Queremos descartar este mal a cierta parte de todos nuestros 5700 agentes de toda la región”, señaló.

Asimismo, el alto mando dio a conocer que dentro del pedido también se incluyen materiales de protección para el personal. "Nuestro jefe de región policial y el director de Salud de la Policía se están encargando del pedido, esperemos todo el requerimiento llegue pronto”, concluyó.