Coronavirus: alimentos de Qali Warma no se podrán repartir en Lambayeque

Coronavirus en Perú. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que a partir de este lunes 20 se debía iniciar con la distribución de los alimentos envasados del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, debido a que las clases no se reanudarán de manera presencial en una fecha próxima.

La distribución de los insumos almacenados en las instituciones educativas se debe realizar a través de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) que está integrado por director, profesor y padres de familia.

PUEDES VER Lambayeque: delincuentes roban alimentos Qali Warma en colegio inicial

Sin embargo, la Gerencia Regional de Educación (GRE) ha dispuesto que el personal docente y directivo no cumpla con esta disposición hasta que el Ministerio de Educación (Minedu) emita una resolución detallando el protocolo a tener en cuenta para realizar la repartición, pues tienen temor de contraer el COVID-19.

“Hemos tomado la decisión de no permitir que los directores se expongan, hasta que el Minedu dicte normas específicas sobre las medidas de bioseguridad, donde se garantice el libre tránsito y el medio de transporte para quienes conforman los comités”, señaló el responsable de la GRE, Daniel Suárez Becerra.

Frente a esta situación, el funcionario propuso que sea el Midis -a través de Qali Warma- quien se encargue de la distribución o, en su defecto, quien provea de implementos de bioseguridad y transporte al personal educativo que se va a desplazar.

“Algunos directores están en otras regiones, no se ha tomado en cuenta cómo se van a desplazar a las zonas altoandinas si no hay movilidad, no han tomado en cuenta que estamos en aislamiento social. Si un director o profesor va y se contagia ¿quién asumirá esa responsabilidad?”, cuestionó Suárez.

En Lambayeque, según cifras de la GRE, el programa beneficia a 59 526 estudiantes de 1 644 instituciones educativas, quienes se verían perjudicados porque los alimentos para desayuno y almuerzo no podrán ser distribuidos hasta nuevo aviso.

Por otro lado, de acuerdo al reporte del Comando Regional de Operaciones COVID-19, en la región se tienen registrados 708 casos positivos y 100 personas fallecidas a causa del coronavirus.