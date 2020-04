Falta de protocolos y maltratos con ciudadanos retornados a Arequipa

Roberth Orihuela

Arequipa

Los arequipeños que regresan a la ciudad después de haber quedado varados viven aún un infierno. La mayoría pasó la emergencia en Lima. Después de varias gestiones se organizaron vuelos humanitarios para transportarlos. Los gobiernos regionales se encargan del traslado y hacerles cumplir cuarentena para detectar posibles casos y evitar que el virus avance.

Sin embargo, varios denunciaron maltratos del Gobierno Regional de Arequipa( GRA). Incluso, lo más grave, incumplimiento de los protocolos de aislamiento que podría desencadenar un contagio masivo. Esa carencia se apreció en el transporte y los hoteles, que no estaban preparados para recibirlos. Además de amenazas de cárcel si no aceptaban los hospedajes que les ofrecían.

Una de las ciudadanas que llegó es B. C. Arribó primero a Lima desde Estados Unidos, a donde viajó por el programa Work And Travel. Cuenta que en Lima los trataron bien, incluso las autoridades pagaron su cuarentena en los hoteles.

También cuando los pusieron en lista para regresar a Arequipa los trataron bien en el cuartel de la Fuerza Aérea donde tomaron su vuelo de regreso. “Había la distancia social, nos trasladaron con la separación debida, nos hicieron pruebas y todo se hizo bien”, explica B. C.

Pero en Arequipa la cosa cambió. En el aeropuerto los tuvieron apiñados. Cuando subieron a los buses igual. Hubo gente que viajó parada, cuando el rigor del protocolo dicta un metro de separación. “Cuando llegamos a los hoteles se notaba que no sabían que íbamos a llegar. No había un sistema de desinfección por donde podamos pasar antes de ingresar a las habitaciones”.

Además les dijeron que la habitación iba a costarles S/ 80, cuando pensaban que lo iba a asumir el GRA. Luego les redujeron a S/ 47 por persona en habitaciones compartidas. En el cuarto de B. C. hay otras 3 señoritas, sin almuerzo ni cena.

De igual forma, otro joven contó que cuando llegaron los obligaron a ingresar a los hoteles. “Les dije que no podíamos pagar tanto. Conozco al dueño de un hotel y les pedí que me lleven allí donde iba a pagar menos. Me respondieron que si no quería me llevarían a una carceleta a pasar cuarentena. Es un abuso”. El joven también está en una habitación de 4 personas.

Ambos señalan que al haber estado agrupados en el bus corrieron riesgo de contraer el covid-19. Pidieron que sea el GRA el que asuma el costo de la cuarentena como pasa en Cusco.

Al respecto tratamos de consultar con el gerente regional de Transportes, Grover Delgado, responsable de los retornos , pero no respondió. Por su lado la Asociación de Hoteles y Afines (Ahora) emitió un comunicado informando que 17 hoteles están cobrando una tarifa solidaria de S/ 40. ❖