Callao: “Ejército me ofrece latas de atún, yo solo quiero encontrar a mi hijo”

No hay palabra que pueda calmar su dolor, tras saber que su hijo está desaparecido pero Ada Macharé saca fuerzas y denuncia: "Yo no sé con qué finalidad el viernes 17 de abril a venido a mi casa el Ejército para ofrecerme latas de atún. ¿para qué? ¿para que me quede callada? Yo solo quiero encontrar a mi hijo", relata indignada.

Brian Mesías Macharé (25 años) decidió servir voluntariamente al Ejército Peruano. Hasta que el 17 de abril, el teniente Bernaola del Ejército informó a la madre de Brian que su hijo no se encontraba en las instalaciones, lo que le daba la condición de "desertor".

"Los compañeros de promoción describen a mi hermano como tranquilo que cumplía con sus tareas y que horas antes de desaparecer los vieron lavando su uniforme. En las cámaras de seguridad se le ve con buzo militar hasta la una de la mañana, luego ya no se le ve más", cuenta su hermano Jefferson Mesías.

Sin embargo en redes sociales circuló información que el joven militar era agredido en el cuartel. Esto ha sido desmentido por el Ejército Peruano.

A la denuncia de los familiares de Brian, se agrega la identificación de los vecinos de la zona conocida como La Siberia en el Callao, quienes lo vieron por última vez cuando escapaba de un carro ocupado por militares.

La madre de Brian aseguró en una entrevista al medio Prensa Chalaca que la desaparición de su hijo coincide con los testimonios de los vecinos. "Los vecinos han visto a mi hijo y dicen que es la persona por la foto que salió. Ellos (militares del Ejército) lo han correteado y cuando mi hijo estaba sin aliento lo han metido a un carro".

Es por estos indicios que la señora Ada denuncia que Brian sería víctima de agresiones físicas y psicológicas. Lo que despierta mayores suspicacias tras su desaparición, al ser considerada como una deserción, según le comunico un teniente de apellido Bernaola.

De igual forma, Jefferson Mesías reveló que el domingo 19 de abril, un comandante de apellido Revilla, llamó a su madre para increpar que están dejando mal al Ejército, porque el caso ha salido en algunos medios de comunicación.

En tanto, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) se solidariza con la familia Mesías Macharé y exigen la aparición del joven soldado, así como una profunda investigación del caso por parte del Ejército Peruano, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.

A través de un comunicado EPAF llama la atención sobre las duras condiciones en que los reclutas cumplen su servicio militar voluntario en medio de la pandemia del Covid-19 sin entrenamiento adecuado ni suficiente, lo cual quedó evidenciado hace unas semanas cuando un soldado se disparó en su propio pie por no contar con el equipo adecuado.

