Coronavirus: falta de liderazgo y rebeldía de la población pone en jaque a Lambayeque

La región Lambayeque con cien muertos a cuestas por el coronavirus y con la tendencia a incrementar en solo horas, demuestra que el sistema de salud está en peores condiciones en comparación a Cuzco y Amazonas.

Para el decano del Colegio Médico, Manuel Soria Alvarado la falta de liderazgo de las autoridades regionales conlleva que el aislamiento social no se cumpla, además el no monitoreo de infectados asintomáticos, la deficiente vigilancia de la Policía Nacional y del Ejército en las calles pone en cuidados intensivos a esta parte del país.

El panorama es sombrío. A la fecha el Comando COVID Sipán y el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) no han demostrado capacidad para la ejecución de estrategias, sostiene Soria, quien afirma que la letalidad en nuestra región es de 12.9% versus el 2.4% a nivel nacional.

Indicó que el 80% de la población respeta las medidas sanitarias, mientras el 20% está en rebeldía, problema que el Comando COVID no controla. También menciona que la Gerencia Regional de Salud (Geresa) no sincera la data de cuántos portadores asintomáticos existen. “Estos portadores no cumplen la cuarentena y diseminan el virus", anota.

Alta probabilidad

Incluso enfatizó que estos pacientes tienen más probabilidades de fallecer por Coagulación intravascular diseminada ( CID), lo que genera trombosis. Es por eso que exigió a la Geresa ubicar los domicilios a fin que un policía los resguarde en la parte externa.

Asimismo precisó que la presencia de soldados y custodios del orden en las calles es mínima, debido que una parte de esta población está infectada y permanece en cuarentena.

Ampliar emergencia

Líneas seguidas, asevera que el estado de emergencia debe extenderse 15 días más porque no se cumplen los requisitos para su término. Por ejemplo que la curva de infectados esté en descenso, que la mortalidad disminuya y que solo se ocupe el 50% de camas en hospitalización.