Coronavirus: entregan 11 ventiladores mecánicos para hospital de Trujillo

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, llegó hasta el Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), designado para albergar a pacientes infectados por coronavirus, en donde hizo entrega de 11 ventiladores mecánicos reparados y uno nuevo recién comprado.

Estos equipos destinados a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son fundamentales para el tratamiento de personas contagiadas con esta pandemia, y su escasez puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

PUEDES VER Coronavirus: cifras de camas UCI no cuadran en Trujillo

“El Hospital de Alta Complejidad posee 14 camas UCI, es decir que poseen los ventiladores. También hemos hecho una alianza con las clínicas privadas, justamente la San Pablo tiene 7 camas UCI y dos de ellas las estamos usando para nuestros pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS)”, aseveró Llempén.

La autoridad precisó que en La Libertad se cuenta con 45 camas UCI con ventiladores mecánicos para pacientes COVID-19.

PUEDES VER Coronavirus: serenos se encuentran olvidados para pruebas de descarte

“Los ventiladores mecánicos del Hospital Belén no están considerados porque este nosocomio no está atendiendo patología de coronavirus, sino que ha sido designado para abordar otras enfermedades y no podemos quitarle su capacidad resolutiva”, aseveró Manuel Llempén.

Con los 12 aparatos entregados al HRDT, este alcanza la cifra de 21 en total.

PUEDES VER Coronavirus: más de 100 pacientes fueron dados de alta en Trujillo

Llempén Coronel añadió que la clínica SANA también se ha sumado al Comando Multisectorial para combatir el coronavirus.

“Es necesario manifestar que estos equipos estaban en las instalaciones del HRDT pero el inconveniente era la falta de repuestos. Ante la escasez de repuestos y ventiladores en Perú estamos trabajando un convenio con la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) para que repare otros tres ventiladores mecánicos”, acotó Manuel Llempén.