Zamora sobre pruebas rápidas: "Sin ellas, no se habría detectado a infectados que iban a Huancavelica”

El titular del sector Salud, Víctor Zamora, explicó sobre el uso de las pruebas rápidas y moleculares para el diagnóstico de la COVID-19. Uno de los cuestionamientos fueron las últimas denuncias de la ciudadanía por utilizar los test rápidos para detectar a los infectados.

Ante ello, Zamora explicó que este tipo de pruebas también era útil. “Ya hemos explicado las diferencias de ambas. (Las rápidas) Son complementarias. Si bien las moleculares son muy certeras y potentes en el diagnóstico, son muy complicada de implementar en un estado de pandemia”, señaló.

También indicó que, si bien podrían usar las moleculares, esto no era posible porque Perú no cuenta con la capacidad necesaria para el procesamiento. “A parte de que no hay mercado y que cueste más, es muy complicado en términos de una epidemia. Inclusive, si tomamos la decisión de usar solo pruebas moleculares, nuestra capacidad de procesamiento es limitado”, manifestó en ATV.

Por otro lado, sobre los últimos casos de falsos negativos en el país, expresó que seguirán siendo un problema, pero a nivel epidemiológico. “Las pruebas serológicas son bastante rápidas y nos ayuda determinar quiénes están contaminados”, dijo.

“En el grupo que estaba saliendo para Huancavelica se les hizo (las pruebas rápidas), sino hubiésemos detectado a 59 personas infectadas”. Zamora añadió que los profesionales deben tener el criterio clínico en estas situaciones. “Si una persona llega con síntomas de resfrío u otro similar al coronavirus. El personal debe tratarlo como un paciente con COVID-19, sin esperar el resultado de la prueba”, precisó.

Ampliación de cuarentena

Sobre posible ampliación de cuarentena indicó que se vienen semanas fuertes por el aumento de casos de coronavirus, pero están evaluando las medidas respectivas. “La metodología que ha empleado el Gobierno es estar permanentemente en conversaciones con los presidentes del Congreso, del Poder Judicial, de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía y con los gobernadores regionales a quienes le consulta su opinión de cómo manejar la epidemia”, dijo.

Por último mencionó que este “es un Gobierno democrático que está en permanente diálogo”.