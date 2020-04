Coronavirus en Perú. Tras realizar una supervisión a los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) de Lambayeque, la Defensoría del Pueblo detectó que en plena emergencia por coronavirus 25 profesionales médicos no cuentan con beneficios laborales ni de salud, tras ser contratados bajo la modalidad de locación de servicios.

La comisionada Erika Romina Alcántara explicó que, pese a encontrarse en la primera línea de atención, no cuentan con seguro de salud, no podrán gozar de licencia en caso se les diagnostique COVID-19, no tienen acceso a un seguro de vida ni a un seguro complementario por trabajo de riesgo.

PUEDES VER Coronavirus: el calvario de los profesionales de la salud en la lucha contra la pandemia

El Decreto de Urgencia n.° 029-2020, para garantizar el control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus el Ejecutivo estableció la contratación de personal bajo la modalidad del régimen especial CAS, a fin de exonerarlos de concurso público debido a la emergencia sanitaria.

Incluso, a través del Decreto de Urgencia n.° 032-2020, dispuso que cuenten con un seguro de salud a través de EsSalud, gocen de licencias en caso se contagien de COVID-19 y tengan acceso a un seguro de vida y seguro complementario de riesgo.

“Los locadores no tienen seguro, no tienen sistema pensionario y también los impide a obtener el bono que decretó el Gobierno Central. Si se infectan con el COVID-19 tendrían que costear su propio seguro”, agregó la comisionada.

A través de un oficio, la Defensoría pidió al responsable de la Gerencia Regional de Salud, Juan Ordemar Vásquez, cumplir con los decretos de urgencia y realizar la variación de los contratos de dicho personal asistencial que incluye a médicos, enfermeros, tecnólogos, técnicos y auxiliares.

“Se solicita que, para efectos de esta contratación, se adopten las previsiones presupuestales necesarias para que la percepción neta del trabajador no se vea reducida”, se lee en el documento.

Es necesario precisar que el personal fue contratado al inicio de la emergencia para reforzar los servicios de salud en el hospital Regional de Lambayeque, Las Mercedes y el Referencial de Ferreñafe.