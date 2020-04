Coronavirus en Perú. El congresista Humberto Acuña pidió al Ministerio de Salud (Minsa) disponer a la brevedad medidas extraordinarias en la región Lambayeque “ante el colapso del sistema de salud frente a la pandemia del COVID-19”.

A través del oficio n.° 027-2020, el parlamentario detalló los diferentes problemas que atraviesan los hospitales para atender los casos de coronavirus, lo que habría originado que el número de infectados y fallecidos aumente de forma exponencial.

“Las atenciones a los pacientes COVID-19 han cesado, puesto que no existe capacidad de respuesta, no contamos con camas, ventiladores, equipos de protección y las UCIs no tienen los implementos necesarios”, enfatizó.

Asímimo, Acuña pidió al ministro Victor Zamora informar sonbre la estrategia sanitaria que se ha implementado en Lambayeque tras la instalación del Comando Regional de Operaciones COVID-19, pues “hasta la fecha no se ve reflejado el resultado de la gestión”.

Por ese motivo, Acuña solicitó la visita del presidente Martín Vizcarra, del ministro de Salud, y de la la Responsable del Comando de Operaciones Nacional, Pilar Mazzetti, a fin de verificar in situ la situación de los hospitales y pueda designar especialistas en salud pública para enfrentar la emergencia sanitaria.

Por otro lado, mediante oficio n.° 127-2020, la alcaldesa de Ferreñafe Violeta Muro informó al congresista sobre la lentitud de la Gerencia Regional de Salud para identificar a los portadores del COVID-19 en su jurisdicción, así como del mal estado del Hospital Referencial de Ferreñafe y la falta de pruebas rápidas.