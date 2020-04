A 4 días de acabar la cuarentena, casos continúan en aumento

A cuatro días de que concluya la prórroga de la cuarentena para frenar el avance del COVID-19, el Gobierno aún no define si esta será ampliada o no, lo que incrementa la incertidumbre debido a que todavía no se llega al pico de casos, la tendencia se mantiene, y hay deficiencias en la capacidad de respuesta en salud. Varios expertos consideran necesario extenderla.

Ayer, el presidente Martín Vizcarra no descartó la medida y dijo que esta se encuentra en permanente evaluación. “No es fruto de una opinión personal, sino de análisis profesional, y en función de la evolución”, señaló durante su visita a Moquegua.

La cuarentena, que ya lleva 37 días de ejecución, vence el domingo 26 de abril, fecha en que, según las estimaciones del Ministerio de Salud (Minsa), se alcanzaría el pico más alto de contagios. Las últimas prórrogas se anunciaron 4 días antes de que venza su vigencia.

Para el epidemiólogo Gabriel Carrasco-Escobar y el médico Mateo Prochazka, la ampliación resulta necesaria ante la falta de medidas de contención que permitan liberar de manera gradual las actividades esenciales, y el eventual incremento de fallecidos por falta de acceso al servicio de salud.

“No estamos para activar la liberación progresiva, lo que debemos ver es la disponibilidad del servicio. Las decisiones deben basarse en evidencias sobre la transmisión. Pero también hay que tomar en cuenta el impacto en los sectores más pobres”, dice Carrasco-Escobar.

Precisamente, la transmisión sigue en aumento. Hasta ayer, el número de casos alcanzó los 17.837 de una muestra de 155.724, entre pruebas moleculares y rápidas. Además, 484 personas han fallecido producto de esta infección, lo que quiere decir que se han reportado 39 nuevas víctimas en relación al día anterior. Las más altas tasas de letalidad se mantienen en regiones norteñas como Lambayeque, La Libertad y Tumbes.

Del número de contagiados, 2.419 se encuentran hospitalizados y, de estos, 380 luchan por su vida en UCI con ventilación mecánica. Esta última cifra llama la atención, debido a que representa una disminución en relación a lo informado el lunes por Vizcarra (385), pese a que aún se reportan casos de gravedad, y a la espera de atención, en casas y afuera de hospitales.

No se optimizan recursos

Para Carrasco-Escobar, esto refleja problemas en la asignación de servicios. “En algunos lugares estamos colapsados y aparentemente en otros todavía tenemos disponibilidad (...). Los datos epidemiológicos de las curvas de casos y muertes (considerando fecha de síntomas y fallecimientos) no dan señales de que hemos empezado la fase descendente de la pandemia. Hay una sensación de que no se está optimizando los pocos recursos que tenemos”.

En el Perú, hasta el último lunes, se reportaron 525 camas UCI, de las cuales solo 140 se encuentran disponibles. Del total, 310 pertenecen a EsSalud, que hasta ayer solo tenía 98 unidades libres. Ante ello, se anunció un nuevo incremento para el próximo fin de semana. En el hospital Almenara, por ejemplo, solo hay dos disponibles.

Para otros expertos, la reducción de personas en UCI también puede estar vinculado a los pacientes dados de alta, los que pasaron a hospitalización o fallecieron. También al periodo de desinfección y habilitación de camas una vez desocupadas.

El investigador Eduardo Gotuzzo, de la UPCH, estima que también puede responder al mejor manejo de los pacientes o al incremento de fallecidos. “Casi el 18% de los infectados está hospitalizado y se estima que la cuarta parte va a UCI. Cuando una persona llega ahí permanece 7 o 10 días”, detalló.

Hasta el 10 de mayo

El Colegio Médico del Perú solicita priorizar la atención en UCI respecto a los casos en estado crítico debido a la falta de espacios ante el avance del COVID-19.

Su vicedecano y médico infectólogo Ciro Maguiña hace unos días adelantó la necesidad de extender la cuarentena hasta el 10 de mayo. “Estamos entrando a la mitad de la curva con crecimiento sostenido. El panorama puede empeorar si bajamos la guardia”, manifestó.

Una vez que se levante la restricción, las empresas tendrán la obligación de controlar a sus trabajadores a través de pruebas rápidas, dijo Vizcarra.

Claves

Ayer se publicó el Decreto Legislativo 1466, que permitirá que los pacientes con COVID-19 puedan atenderse en cualquier hospital con camas libres, sin importar que sean asegurados o no de ese servicio.

Hay 6.892 personas de alta, entre los que está la exministra de Salud Zulema Tomás, quien recomendó distanciamiento social, hidratación y reposo para recuperarse.