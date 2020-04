Colegios buscan bajar pensiones en 20 % y padres piden el 50 %

No hay acuerdo. Ante el reclamo generalizado de los últimos días, un sector de colegios privados ha decidido reducir hasta en 20% el monto de sus pensiones; no obstante, los padres de familia exigen que este reajuste sea del 50% debido a que las clases virtuales, dijeron, no representan los mismos gastos que las sesiones presenciales.

Este problema que, producto del COVID-19, ha puesto en crisis a la educación privada tiene matices. Por un lado, la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), que agrupa a 30 planteles del sector A y B de Lima, ha informado que no solo vienen reduciendo sus pensiones, sino que también están aplicando otras medidas como la eliminación de moras, el fraccionamiento de sus mensualidades en cuotas sin intereses y el otorgamiento de becas parciales temporales a familias.

PUEDES VER Minedu asegura que no puede intervenir en precios de pensiones de colegios particulares

Sin pertenecer a Adecopa, los promotores de los colegios Innova Schools, por ejemplo, optaron por bajar sus pensiones en 15% y 20% en los meses de cuarentena. Además, han fraccionado hasta en 12 meses sin intereses las pensiones de marzo y abril. “Estamos haciendo esfuerzos no solo en lo académico, sino también ajustando presupuestos. Los gastos en luz, agua, internet y mantenimiento solo representan 8,2%. El resto está destinado al pago de nuestros docentes y a gastos financieros y administrativos. Nuestros ingresos se han reducido en 75%, mientras que los costos para afrontar esta situación han aumentado”, explicó el gerente general de Innova Schools, Jorge Yzuski, a través de un comunicado enviado a las familias.

Se debe indicar que estos colegios vienen ofreciendo sus clases virtuales a través de conocidas plataformas digitales.

Sin embargo, esto no ocurre en el 80% de las escuelas particulares, sobre todo en las que tienen 100 alumnos y cobran 200 soles, las mismas que no estaban preparadas para la educación a distancia. El presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), Edgardo Palomino, precisó que a fines de abril la mitad de planteles de los conos de Lima (9 mil) tendrán que cerrar si es que no reciben ingresos por el pago de pensiones. “Dependemos de los padres y del gobierno, aunque el presidente Martín Vizcarra no ha hablado de subsidios para nosotros, sino que nos ha pedido ajustar nuestras pensiones, lo que vamos a hacer luego de que analicemos la situación socioeconómica y laboral de cada uno de los padres”, dijo.

PUEDES VER Martín Vizcarra considera que colegios privados deben “ajustar” pensiones por clases a distancia

Palomino señaló que ya un grupo de planteles del sector C, D y E, a los cuales agrupa Acopril, han decidido reducir sus pensiones entre 10% y 20%; no obstante, pese a ello aún sigue existiendo alta morosidad. “Sentimos que los padres están pidiendo descuentos irreales”.

Pagar por lo justo

El vocero de la Unión de Padres de Familia de Colegios Particulares (Upafcopa), Christian Pardo, indicó que solo espera que las escuelas trasparenten sus gastos y propongan pensiones justas por la educación virtual.

"No es que el 80% de padres encuestados no quieran pagar las cuotas, sino que quieren que se bajen en 50%. Tiene que haber diálogo, porque va a haber padres que verán reducidos sus ingresos, y no se debe afectar a los docentes”, expresó el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres.

PUEDES VER Más de doce colegios privados evalúan su cierre en Arequipa

Docentes

La Asociación de Profesores de Instituciones Educativas Privadas solicitó al Estado otorgar un bono equivalente a un sueldo mínimo a los maestros y trabajadores de educación que se queden sin empleo. También pidió a los promotores de las escuelas particulares que cumplan con los pagos de marzo. “Pedimos además el apoyo de los padres. Estamos esforzándonos día a día, compréndanos”.

Traslado para alumnos de escuelas privadas

El presidente Martín Vizcarra afirmó, el último lunes, que los alumnos de las escuelas privadas, cuyos padres tengan problemas económicos, podrán trasladarse a los planteles públicos para continuar con sus estudios virtuales.

Según fuentes de La República, con ello se busca absorber a los estudiantes de aquellos colegios particulares que por años han sido cuestionados por su poca calidad. Estos planteles son los que se ubican en la periferia de Lima, los cuales funcionan en casas y cobran pensiones de 100 y 200 soles.

Precisamente, son estos locales privados los que no cuentan con mecanismos de clases virtuales, a diferencia del sector público que implementará las clases a distancia a través del programa ‘Aprendo en Casa’.

Las fuentes de este diario precisaron que esta semana se aprobarán dos lineamientos para dar paso a esta nueva estrategia. El primero ordenará a los directores de colegios estatales a sincerar su matrícula para ver cuántas plazas de estudiantes puede aplicar. En tanto, el segundo aprobará una ruta o guía para que las escuelas privadas tengan las recomendaciones que deben seguir para la recuperación de clases de manera virtual. De no cumplir, las UGEL podrán supervisar e Indecopi multar.