Alumnos de IDAT y Zegel Ipae reclaman reducción de pensiones por educación virtual

Un grupo de alumnos de diferentes institutos privados (IDAT y Zegel Ipae) reclama la reducción de pensiones por educación virtual. Esto debido a que se han visto afectados económicamente por la crisis sanitaria que viene atravesando nuestro país.

Según denunciaron, algunas instituciones no estarían brindando facilidades en el proceso de pago, pese a que la mayoría de estudiantes son los que solventan sus propios estudios.

PUEDES VER Sunedu ha recibido 252 denuncias durante inicio de clases virtuales

“Hay muchos estudiantes que son padre y madre de familia y no tienen dinero porque eran independientes y no están trabajando o han perdido su trabajo, por eso estamos pidiendo facilidades. Para los que no tienen los recursos para llevar clases virtuales que se le aplace la matrícula para el siguiente ciclo o se le haga la devolución. Y para quiénes sí desean llevar las clases virtuales, que se le baje la mensualidad”, comentó una alumna de IDAT.

De acuerdo con la respuesta que habría brindado la Institución, no se estaría permitiendo que se aplace la matrícula para el siguiente ciclo, así como tampoco habrían accedido al reajuste de las pensiones por las clases virtuales.

Denuncia

“Una vez cancelada la matrícula no hay devolución ni reserva para un posterior semestre”, señala el comunicado de las instituciones.

Este suceso viene generando preocupación en los estudiantes, puesto que muchos de ellos han optado por retirarse del ciclo. Ellos piden a las autoridades tomar en cuenta la situación y brindar facilidades de cambio.

PUEDES VER Sunedu: 33 universidades habrían empezado a dictar clases virtuales

“Nos han dicho que si nos retiramos este ciclo, perdemos la matrícula. El 20 de abril iniciaron las clases virtuales pero fue a través de una transmisión en vivo de Facebook, no hay interacción con el profesor, hay una mala calidad en la enseñanza virtual y nos quieren cobrar lo mismo aduciendo a que el 4 de mayo ya iniciaremos con las clases presenciales”, contó una alumna de Zegel Ipae.