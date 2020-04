Alcalde de El Agustino rechaza propuesta de trasladar La Parada al cuartel Barbones

El alcalde del distrito El Agustino, Víctor Salcedo, se mostró en contra de la propuesta del alcalde Jorge Muñoz, de trasladar temporalmente a los comerciantes de La Parada al cuartel Barbones. Según explicó, esta medida podría generar caos en el distrito, además de convertirse en un verdadero foco infeccioso.

“Es inorportuno e irresponsable pretender trasladar la problemática de La Victoria al distrito. Sería tentar contra la salud del distrito, además que podría generar un gran impacto vial, ¿qué acceso se puede tener con ese mercado? Nos va a traer mayor congestión, desorden y caos”, indicó el burgomaestre.

En ese sentido, la autoridad edil aseguró que no otorgará la licencia de funcionamiento a estos establecimientos. Asimismo, advirtió que si la intención persiste, tomará las acciones necesarias para iniciar un posible proceso penal contra Jorge Muñoz.

“No lo vamos a aceptar. No le vamos a dar licencia de funcionamiento para ese tipo de actividades, que en esta época de crisis sanitaria se va a empeorar la salud de los agustinianos. (...) Vamos a recurrir si es posible ante la Fiscalía de prevención del delito por atentar contra la salud. Si tengo que denunciarlo, lo haré de manera preventiva. Si continúa con eso, vamos a tener que denunciarlo penalmente porque está atentando contra la vida y la salud de El Agustino", afirmó.

Salcedo invocó al alcalde de Lima a trasladar a los vendedores de La Parada al parque del Migrante.

Previamente, el funcionario de la Municipalidad de Lima aseguró que el uso de esa área pública como mercado era un acto ilícito que no solucionaría el problema de fondo.

"Yo he dicho que debemos de tener propuestas que se sostengan en el tiempo y que respeten el marco legal. El parque del Migrante es de uso público; es decir, que si nosotros permitimos el ingreso de comerciantes estamos quebrando el marco legal y esto no lo puede propiciar una autoridad. No se trata de pasar la problemática de una cuadra a otra”, indicó el burgomaestre.