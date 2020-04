Varados pasan tres cuarentenas para llegar a sus casas de Arequipa

Roberth Orihuela Q.

Un señor en su auto está empaquetando algunas cosas en una bolsa. Se encuentra en la puerta de un hotel del Cercado de Arequipa donde su hijo fue recluido por las autoridades regionales para pasar una última cuarentena. El joven llegó el fin de semana desde Lima en el primer grupo de 450 arequipeños que estuvieron varados en la capital.

Este padre nos cuenta también que en la bolsa le envía enseres de limpieza y su laptop para que estudie. Además señala que hace más de cuatro meses no lo ve, desde cuando se fue a los Estados Unidos para trabajar por las vacaciones de verano. Sin embargo, el hombre no ve la hora de ver a su hijo nuevamente en casa. Ya falta poco, dice con esperanza.

El caso de este hombre no es el único. La madre de otro joven nos cuenta que se están endeudando por traer a su hijo desde los Estados Unidos. Viajó mediante el programa Work and Travel. Ahora debe pasar una última cuarentena en un hotel de Arequipa.

La madre nos contacta con su hijo de iniciales M.F. Tiene 22 años que cumplió en medio de la cuarentena que las autoridades lo obligaron a pasar cuando llegó a Lima, luego de coger un avión humanitario desde Miami, Florida.

Relata que en Lima estuvo hasta este viernes, cuando le entregaron su certificado de no tener covid-19. Ese mismo día cogió un avión hacia Arequipa junto el primer grupo de arequipeños varados.

Para salir de Lima las autoridades les pidieron a los que provenían del exterior que declaren si podían o no costear el precio de los pasajes y la cuarentena en Arequipa. M. F. firmó sin aspavientos. “Para venir habría firmado lo que sea. Aunque la verdad es que no tenemos dinero y mis padres están endeudados. Si decía que no, tal vez me habría quedado más tiempo en Lima. Eso habría sido ya imposible”, cuenta el joven.

M.F. dice que se siente un poco más tranquilo. Ya está en Arequipa y solo hay que esperar una semana y media. Sin embargo, pide pasar la cuarentena con su familia, ya que consta que no tiene el covid-19.❖

Fiscalía pide medidas sanitarias

La fiscal de Prevención del Delito, Esther de Amat, pidió a las autoridades regionales cerciorarse de que los hoteles donde fueron llevados los ciudadanos que llegaron el fin de semana cumplan con medidas sanitarias para prevenir un contagio de covid-19.

También pidió que se trate dignamente a estos ciudadanos. Esto ante denuncias de varios de ellos.