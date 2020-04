El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre la propuesta del alcalde de La Victoria, George Forsyth, de reubicar a los comerciantes de La Parada en el parque del Migrante.

"Yo he dicho que debemos de tener propuestas que se sostengan en el tiempo y que respeten el marco legal. El parque del Migrante es de uso público; es decir, que si nosotros permitimos el ingreso de comerciantes estamos quebrando el marco legal y esto no lo puede propiciar una autoridad. No se trata de pasar la problemática de una cuadra a otra”, indicó el burgomaestre.

PUEDES VER Muñoz propone reubicar a comerciantes de La Parada a cuartel Barbones

Agregó que una opción que sí cumple los requisitos es el antiguo cuartel de Barbones, ubicado en El Agustino. Él propone usar las 20 hectáreas del establecimiento para la reubicación de los comerciantes.

“Lo que tenemos que hacer es buscar un espacio adecuado. Hemos propuesto el antiguo Cuartel de Barbones, pero así como esa propuesta, hay otras propuestas más. Podrían ser en otros espacios que hay en La Victoria.”, remarcó Muñoz.

Estas declaraciones fueron brindadas durante una visita al Mercado Mayorista para evitar especulación de precios en estado de emergencia.

PUEDES VER La Victoria: George Forsyth preocupado ante situación de La Parada

Previamente, el burgomaestre de La Victoria George Forsyth pidió utilizar la zona para trasladar a los vendedores de La Parada. Según indicó, en caso no se logre la reubicación, esta área podría convertirse en un cementerio temporal para fallecidos a causa de la COVID-19.

"Yo creo que aún estamos a tiempo de ubicar a los empresarios, a los pequeños ambulantes para que trabajen de una forma ordenada. Si es que no se va a utilizar para eso, entonces lo más probable es que va a ser utilizado para amontonar los cadáveres, los cuales piden ser de muchos comerciantes de acá (La Parada) o incluso de los que vienen a comprar”, precisó a América TV.