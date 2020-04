Walter Gutiérrez: “Para combatir el virus, el gobierno debe retomar competencias en algunas regiones”

El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, comenta problemas en el manejo de la emergencia y algunas iniciativas. Salud, educación, retorno de peruanos a su región, penales, son algunas de las preocupaciones. Plantea una mayor intervención en las regiones.

¿Se han rebasado ya los servicios de salud?

Tenemos serios problemas de información. Es difícil saber qué tanto pueden haber sido rebasados o no. No lo podemos saber con certeza. Mire el caso de las UCI: se dice que hay 600 y pico y no sabíamos dónde están. Hay un serio problema de transparencia. En regiones es más crítico. La situación está escalando, vamos a pasar las semanas más complicadas, pero si han sido rebasados o no, de manera objetiva, no lo podría precisar.

¿Hay voluntad de ocultar?

En el Perú no hay una cultura de la transparencia. Hoy es más difícil trasladar información. Debe haber reforzamiento de la transparencia: que toda información de decisiones y medidas por el Covid-19 sea pública y colgada en 24 horas en portales.

Hay mucho personal de salud afectado. ¿Qué hacer?

El 18 de marzo el Ministerio de Salud dispuso que todos los gobiernos regionales hagan un plan de reforzamiento y contención contra el Covid-19 en 24 horas. A inicios de abril, la gran mayoría no lo tenía. Allí debían ver necesidades del sistema de salud: equipos, personal, laboratorios, camas, UCI… Si la autoridad regional no las conoce, ¿cómo cubrirlas? Eso pasa. Los planes eran pura literatura, no conocían su realidad.

Advirtió retraso de municipios para dar canastas. ¿Cuál es la situación?

Ha habido serios problemas por dificultades de gestión, proveedores y políticos internos. Esto de las regiones y gobiernos locales nos lleva a presentar un anteproyecto para que el gobierno retome ciertas competencias en salud en las regiones. Somos un estado descentralizado, pero unitario. En emergencia sanitaria, si una región no puede con el desafío de combatir el virus, debe entrar a tallar el gobierno central. Es importante hacerlo temporalmente y de modo muy residual: no todas sino aquellas en situación muy crítica. A unas se apoyará, a otras se acompañará, a otras se tendrá que sustituir.

¿Cuáles serían esas competencias que se retomarían?

Para elaborar o reformular el plan, guía de las acciones, y coordinar. Se debe coordinar con el subsistema de salud de la Policía y militares, privados, EsSalud... También es sobre transporte, seguridad, mercados, donde se puede propagar el virus. Es complejo, integral, demanda varias competencias. Y más allá del plan, capacidad de ejecutarlo.

¿En qué regiones debería ser más fuerte esto?

No me compete decir al gobierno: “sustituya a tal o cual”. Es un estudio que tendría que hacer el Ejecutivo, si se le da la competencia, porque hay que sacar una ley. Espero que el Congreso, con madurez, entienda que esto será temporal. No quisiera adelantar.

¿Ha comentado esto en el Consejo de Estado?

Sí. El presidente y el primer ministro lo vieron con simpatía. La Defensoría es articulador, identificando y transmitiendo problemas. Le comenté al presidente que encontramos defi ciencias que revelan que las regiones no están preparadas ni lo estarán de la noche a la mañana. Le dije: “presentaremos esta iniciativa legislativa”. Lo tomó con buen talante.

¿No despertaría mayor disputa con las regiones?

Entendemos lo delicado que puede ser, pero en momentos difíciles corresponde tomar decisiones. Probablemente gobernadores cuestionarán, pero debemos salvar vidas. Conversaré con los gobernadores para explicarles esta situación, que sería temporal.

Planteó suspender pensiones en colegios privados y créditos. ¿Hay respuesta?

Esta es una oportunidad para fortalecer la educación pública: mejorar con educación digital y hacer un esfuerzo de infraestructura para ponernos a tono. En educación virtual, la mayoría de colegios no estaban preparados. En el camino, habrá deficiencias. En los particulares, planteamos que unos meses los padres no paguen, lo hagan después en fracciones y el Estado dé créditos blandos a colegios para sus planillas. La ministra de Economía ha dicho que los colegios pueden acceder a Reactiva Perú. Yo daría un paso más: créditos más blandos para educación. Además, Sunedu debe sacar lineamientos objetivos para que ninguna universidad dé cualquier cosa en educación a distancia.

¿Ve que haya esa voluntad de ir más allá?

Veo mucha voluntad. Como todo titular de Economía, la ministra tiene lectura distinta, pero le veo vocación social. En bonos, 3 mil millones de dólares ha logrado levantar el Perú en mercados internacionales. Es un voto de confianza de inversionistas internacionales. También de adentro del país debe venir el voto de confi anza al Estado.

¿Cómo ve los traslados humanitarios entre regiones?

No entiendo por qué no había un plan. Hace un mes, la Defensoría lo planteó: tenemos que dar respuesta a esto, si no, estamos fabricando un problema. Allí está el problema, ahora estamos de bombero. Estamos evaluando los lineamientos. Hay deficiencias, pero es positivo que el general Chávez, que vio el retorno del exterior, se encargue del retorno en regiones. Creo que poco a poco este asunto encontrará un curso de solución.

La situación en penales preocupa. ¿Qué hace la Defensoría al respecto?

Son lugares de altísimo riesgo. Ha habido una decena de motines con 5 fallecidos. Por Covid-19, 3 internos y 2 agentes del INPE muertos. No hay cifras ofi - ciales de contagios. No habrían hecho pruebas sufi cientes. Falta un plan de reforzamiento. Hay 97 mil internos y la capacidad es de 40 mil, grosso modo. La sobrepoblación es 140% en promedio y en unos penales más de 400%. Hay unos 11 mil 500 con enfermedades crónicas y 4 mil 700 adultos mayores, con menos de 70 médicos en el país. Las soluciones del Ejecutivo son insufi cientes. Plantearía al condenado por alimentos suspender la pena 6 meses y, si no paga, vuelve al penal. Otra medida sería el indulto a condenados por delitos leves que no sean peligro para la sociedad. Además, los jueces deben revisar los mandatos de prisión preventiva y, de ser el caso, revocarlos.