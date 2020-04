Pacientes que estuvieron en cuidados intensivos por COVID-19 regresan a sus casas [VIDEO]

Según el último anuncio del presidente Martín Vizcarra, 6.968 personas obtuvieron el alta médica tras seguir los protocolos contra el coronavirus. En estos últimos días, dos personas que permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) lograron superar la enfermedad que ha cobrado la vida de millones de ciudadanos en el mundo.

Gladys Angulo es una de las pacientes que se encontraba en el Hospital Almenara desde el 30 de marzo. Ella entró con un cuadro grave de insuficiencia respiratoria severa. Ella permanecía en una cama de cuidados intensivos a la espera de sus resultados sobre la COVID-19.

El cuadro se agravó y a partir del 7 de abril, estuvo conectada a un ventilador mecánico. Gracias a los médicos y enfermeros, ella pudo mejorar su situación de salud hasta ser dada de alta. Gladys está agradecida con todo el personal de salud.

“Si no fuera por ellos no estaría acá con mi familia, mis hijos están muy pequeños para mí, yo tengo que sacarlos adelante, esto es delicado todavía, muchísimas gracias, la verdad todo esto me llena de emoción, no esperaba tanto, muchas gracias, es una nueva oportunidad de vida”, señaló a Andina.

Con 50 años de edad, la mujer que estuvo en UCI logró regresar a su hogar, luego de varias etapas dentro del Hospital Almenara. Otro caso es el de Arturo Gómez Ninaya (43), quien regresó a su vivienda luego de estar en una cama de cuidados intensivos.

El hombre presentaba un cuadro de neumonía y necesitaba la ventilación mecánica. Un pronóstico reservado. Hoy su lucha acabó y pudo volver a su hogar. “Llegué bastante mal, muy mal y aquí me recuperé, no estoy al 100 por ciento, pero empezamos a vivir de nuevo, una nueva oportunidad para todos y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes”, manifestó.

Mientras tanto el gerente de la red Almenara, Juan Amorós, se mostró feliz porque ambos pacientes pudieron recuperarse. “Hoy tengo el agrado de decir que estos pacientes se van a su casa, deberán seguir el aislamiento domiciliario, pero en buenas condiciones, estables. No todos los pacientes con ventilación mecánica tienen que terminar mal, siempre hay que ser positivos”, dijo.

Ambos fueron trasladados en las ambulancias de EsSalud hacia sus casas para reencontrarse con sus familiares. Ellos mencionaron que el virus puede estar en cualquier lado, así que piden quedarse en casa.