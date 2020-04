Por: Carlos Páucar

La versión ha causado ya algunas muy lamentables reacciones. Se dice que perros y gatos principalmente podían contagiarse del Covid-19 y a la vez podían contagiarlo a los humanos. ¿Resultado? En algunos países, los animales domésticos se están convirtiendo en víctimas silenciosas del virus, en los chivos expiatorios de los males humanos, y son echados de las casas, abandonados a su suerte.

Marisol Marín, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Altamira en Taumalipas, México, contó que “los dejan amarrados en un predio o simplemente nos llaman para recogerlos, ocurre más en la periferia de las colonias o cerca de las lagunas”. En Colombia, el ministerio de Salud (MinSalud) pidió denunciar a quien abandone a su mascota ante el Grupo de Lucha contra el Maltrato Animal. También en Hong Kong y en China continental, se mataron perros y gatos o fueron dejados en las calles.

“En las redes sociales del Perú ya circulan historias de perros abandonados, grupos de WhatsApp y Facebook preguntan qué hacer con sus perros y si deberían eliminarlos”, revela el médico veterinario peruano Ricardo Castillo Neyra, PhD en Epidemiología, catedrático de la Universidad de Pensilvania.

“A pesar de no haber ninguna evidencia de que perros y gatos sean contagiosos en sus casas o en la comunidad, el miedo ante esta nueva información propagó rápidamente respuestas desmedidas e irracionales”, explica Castillo.

Un positivo débil

El primer caso de un animal doméstico en dar positivo al Covid-19 ocurrió en Hong Kong. El 27 de febrero se le diagnosticó Covid-19 a un perro de raza Pomerania. Fue una transmisión de humano a animal. En la prueba salieron “niveles bajos del virus” por lo que se le calificó como un caso “positivo débil”.

En marzo, otro perro, un pastor alemán, se infectó en Hong Kong, y se contagiaron dos gatos, uno en Hong Kong y otro en Bélgica. Los científicos dijeron que en todos estos casos las mascotas habían convivido con enfermos del coronavirus, es decir esos saltos anecdóticos de humanos a animales de compañía los causaron sus dueños.

El último contagio del Covid-19 no fue un amigo del hogar, al contrario, fue una tigresa que dio positivo el 5 de abril en el Zoológico del Bronx, en Nueva York. Esos son todos los contagios en el reino animal.

Debido a ello, y luego del primer gato infectado, científicos chinos del Instituto de Harbin, encabezados por el virólogo Bu Zhigao, inocularon el virus humano a cinco gatos. Sus primeros resultados, hecho públicos el 31 de marzo, sugieren que el Covid-19 “se replica mal en perros, cerdos, gallinas y patos, pero lo hace de manera efi ciente en hurones y gatos”.

Pero otros expertos, como la viróloga Linda Saif, de la Universidad de Ohio, EEUU, cree que los investigadores de Harbin dieron a los animales dosis demasiado altas del virus.

El especialista peruano Castillo Neyra explica: “Los investigadores crearon condiciones artificiales: infectaron gatos con lo que llamamos una “bomba infectiva”, es decir una gran carga de virus para aumentar las probabilidades de que los gatos se infecten y pusieron gatos infectados y no infectados en contacto cercano y continuo”.

Muy pocas certezas

Es decir, aún hay mucha duda y pocas certezas alrededor de este virus.Para los expertos no hay evidencia de que las mascotas puedan infectar a los humanos. La actual propagación de la pandemia resulta de la transmisión de humano a humano.

De todos modos, se han hecho recomendaciones, como que un paciente de Covid-19 se aísle no solo de humanos, sino también de sus mascotas. La Organización Mundial para la Salud Animal (OIE) pide lavarse las manos con jabón antes y después de interactuar con un animalito; limpiar con lejía diluida cualquier objeto que use el animal; cuando el perro salga evitar los contactos físicos con personas y animales; además de lavarles con agua y jabón patas y hocico; y no compartir con ellos su comida.

Para el veterinario William Karesh, de la OIE, no hay evidencias del contagio animal-humano, pero pide tener cuidado.

“Los gatos que pasan mucho tiempo fuera de casa podrían, potencialmente, ser infectados”. Hay que tomar distancia del animal callejero, de la mascota ajena. Mucha prudencia en estos tiempos del coronavirus.

Aseo animal

Se recomienda. Cuando los perros tienen su paseo fisiológico (paseos largos están suspendidos), limpiarles las patas con agua y jabón de manos. Estas medidas se recomiendan únicamente para evitar que los perros funcionen como un vehículo mecánico, opina el veterinario Castillo.

Protejamos a nuestras mascotas

El Dr. Ricardo Castillo Neyra opina: “Si, asustados por rumores infundados, abandonáramos a perros y gatos o los tuviéramos fuera de la casa por miedo a que nos infecten, solo empeoraríamos las cosas... Y aunque es improbable que el coronavirus se adapte a una nueva especie como los perros o gatos, no queremos darle esa oportunidad brindándole una gran población de animales descuidados donde el patógeno podría transmitirse y persistir. Así como nos protegemos, quedándonos en las casas y evitando el contacto con otras personas, de la misma forma podemos proteger a nuestras mascotas”.