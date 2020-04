Coronavirus: Alcalde de Piura pide apoyo financiero y un Comando COVID nacional

El alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, solicitó apoyo financiero al Gobierno central para continuar la lucha contra el coronavirus y la instalación de un Comando COVID nacional para que tome las riendas de esta lucha en la que ya han muerto más de una treintena de piuranos, entre ellos un sereno de la comuna de Piura, a quien sólo le dieron una receta para el resfrío y lo enviaron, literalmente, “a morir a su casa”.

En una teleconferencia con el grupo parlamentario de Piura, conformado por los congresistas Luis Raymundo Dioses Guzmán, María Luisa Silupú Inga, Edward Zárate Antón y Mártires Lizana Santos, el alcalde Díaz Dios solicitó a los congresistas unirse a este pedido que busca asegurar la continuidad de los servicios municipales.

“Para que esto suceda lo que he planteado es que no basta sólo un bono, sino garantizar un monitoreo en la salud de los obreros municipales, caso contrario por más que les paguen -y créanme ya se están moviendo los sindicatos municipales a nivel nacional- no están dispuestos a salir a la calle”, explicó Díaz Dios.

La autoridad municipal aseguró que si no se da un respaldo financiero las municipalidades van a quebrar. “Y si paran, más que el serenazgo, cuya ausencia ya se está haciendo sentir en las calles, la limpieza pública, imagínense lo que se nos viene como país, porque esto que les comento es una realidad que compartimos con diferentes alcaldes”, enfatizó el alcalde de Piura

De igual modo, el alcalde señaló que la realidad es que ya ha colapsado el sistema de salud y se está pidiendo que venga un Comando COVID nacional a tomar las riendas.

“El sistema de salud colapsó en Piura, ya tenemos cuerpos que están siendo expuestos, grupo de personas entre policías y Ejército les están dando el encargo de levantar cadáveres y no tienen los implementos de seguridad y están pidiendo ayuda. Hay que cuidar a nuestra gente”, aseguró el burgomaestre.

80 mil mascarillas

El primer ciudadano de Piura también informó al grupo parlamentario sobre la adquisición de un segundo lote de 80 mil mascarillas certificadas y de las que usan personal médico para proteger a los que están en la primera línea de batalla como son obreros municipales, policías, serenos y los miembros de las fuerzas armadas.

De otro lado, el alcalde Juan José Díaz señaló que de las 50 mil pruebas moleculares que se pidieron sólo han llegado de 500 a 600, por lo que las cifras que se están mostrando no son las reales, sobre todo de fallecidos, debido a que no se han estado aplicando las pruebas moleculares.

Respaldo de Grupo Parlamentario

El grupo parlamentario de Piura respaldo y felicitó las acciones del alcalde provincial, Juan José Díaz Dios, incluso la congresista María Luisa Silupú Inga, solicitó que se facilite el plan elaborado por la Gerencia de Medio Ambiente Población y Salud en la que se especifican las medidas y los insumos que se han aplicado para la desinfección de Piura Metropolitana.

Los congresistas coincidieron en que no se debe paralizar las labores de limpieza pública, así como en el control en la salud de cada trabajador edil, además de los integrantes de las fuerzas armadas y policiales.

Datos

-Entre otros puntos informados por el alcalde de Piura al grupo parlamentario fue la aplicación del plan de contingencia, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, ni bien se inició la cuarentena con la desinfección total de Piura metropolitana, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos y Piura distrito. Todo ello con presupuesto municipal y con apoyo de la Cámara de Comercio de Piura y la empresa privada.

De igual forma, en salvaguarda del personal edil, la limpieza de la ciudad se está trabajando con un 30% de los trabajadores, debido a que el 70% restante ya sea por edad y porque presenta enfermedades en riesgo se encuentra en sus viviendas, informó el alcalde Juan José Díaz.