El jefe de la Unidad Zonal de Piura del Programa Trabaja Perú, José Madrid Palacios, dio a conocer que por desconocimiento hay unas 12 mil personas en toda la región que aún no reciben su bono independiente.

El funcionario manifestó que estos beneficiarios no cobran su bono porque no cuentan con acceso a internet, y en otros casos desconocen la manera de verificar sus datos en esta red.

| PUEDES LEER: Coronavirus: exigen intervención de Gobierno en la región Piura por crisis sanitaria

En ese sentido, detalló que en el distrito de Castilla 1200 trabajadores independientes aún no acceden al bono. Además, solo en Piura hay dos mil personas que son acreedores al bono, pero aún no lo saben.

Madrid Palacios informó que vienen haciendo seguimiento a estas personas para instruirlas a recibir su dinero. Asimismo, en el Banco de la Nación se encuentra personal a su cargo, para ayudar a las personas a verificar sus datos personales y cobrar su bono.

“Hay miles de personas que no cobran su bono independiente por desconocimiento. Hay quienes piensan que no fueron beneficiarios, pero en realidad es que no acceden a internet para verificar sus datos”, comentó.