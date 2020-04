Si puneños no apoyan, casos de coronavirus se elevarán a más de 8 mil

Liubomir Fernández

La proyección sobre el número de contagiados y fallecidos por el covid-19 no es nada alentadora. El responsable del Comando Covid, Roél Oré Quispe, estimó que a fin de año, si el virus se extiende, al menos en el altiplano habría 140 fallecidos y otros 8 mil pacientes infectados.

Explicó que la pandemia se extendería por los asintomáticos que, pese a ser portadores, no presentan ninguna sintomatología, pero continúan contagiando. Recordó que los casos positivos, que al momento llegan a 14 en Puno, se deben a este tipo de pacientes. Si no se les hubiese practicado la prueba rápida, no sabrían si son o no portadores de la enfermedad.

El biólogo Arturo Nina indicó que la estimación no está del todo descabellada porque un portador puede llegar a contagiar a otros cinco. Precisó que de todos modos aquellos que pierdan la vida serán en su mayoría ancianos o personas que tenga enfermedades avanzadas. Sus cuerpos serían enviados a fosad comunes en algunas zonas.

Roél Oré consideró que no habría que alarmarse por los cálculos porque eso permitirá incluso adoptar medidas para evitar que el mal no llegue a lo proyectado. Estimó que si se cumplen los protocolos, el panorama se reducirá al 50%.

El galeno indicó que el gobierno dispondrá una serie de medidas para levantar de manera progresiva el estado de emergencia y en adelante se mantendrá el riesgo de contraer la enfermedad.

Alegó que el peligro será latente hasta que aparezca la vacuna. Mientras tanto, indicó que la ciudadanía tiene que adoptar todas las medidas de protección especificadas como son la distancia entre personas, el lavado de manos y el uso de implementos de proyección.

Los casos

Según la Dirección Regional de Salud de Puno, el altiplano registra catorce casos positivos. Los protagonistas de los tres últimos casos son dos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que laboran en el penal de Lampa y un vendedor que fue a Arequipa. Retornó a la comunidad de Chijichaya, su pueblo natal.

Roél Oré precisó que frenar o revertir los pronósticos de salud va a depender de la población, sobre todo ahora que en unas semanas se viene el invierno en el altiplano, donde el covid podría ser confundido con un resfrío. Sobre todo en las zonas altoandinas, donde las bajas temperaturas matan a niños y ancianos.

Arturo Nina indicó que en el altiplano el virus demorará en manifestarse en las personas debido a varios factores. ❖

Infectados del INPE aislados en Puno y Juliaca

El director de EsSalud Lampa, Alder Añasco, informó que las dos trabajadoras del INPE infectadas con coronavirus están guardando la cuarentena en sus casas de Puno y Juliaca. La vigilancia se realiza junto al Comando COVID de Puno.

También se dispuso intervenir el Penal de Mujeres de Lampa, donde la enfermera y la agente habrían tenido contacto con internas y sus compañeras de trabajo.