El trabajador de SEDAPAL, Rubén Huanca Escobal, falleció después de una semana de estar internado en una clínica local, donde fue llevado al detectarse problemas de salud mientras cumplía sus labores dentro de la cuarentena dispuesta por el gobierno. Huanca era trabajador operativo de la base de Comas y había sido contagiado del Covid-19.

El Sindicato Unitario de Trabajadores, SUTESAL, denunció que hay responsabilidad de algunos gerentes y jefaturas de la empresa, al no tener desde el inicio de la emergencia los implementos de seguridad necesarios, no capacitar suficientemente a los trabajadores en prevención de contagio de Covid-19, no haber realizado las pruebas de descarte a tiempo y permitir que sigan laborando personas que están dentro del Grupo de Riesgo. “Recién el 14 de abril aprobaron los lineamientos de bioseguridad, un mes después de declarada la emergencia”.

La Secretaria General de SUTESAL, Luisa Eyzaguirre, en declaraciones a una radio local, el día viernes, exigió al gobierno que se realicen las pruebas de descarte para todo el personal de Sedapal que está laborando porque varios trabajadores han sido internados por estar infectados y habrían contagiado a su familia y a otros compañeros.

PUEDES VER: 445 personas han muerto por coronavirus en el Perú hasta el lunes 20 de abril

El sindicato ha reiterado su exigencia a SEDAPAL, para que vía convenio con el MINSA, o por gestión propia, gestione la toma de pruebas de descarte para todo el personal (dado que en realidad los casos asintomáticos son los que más abundan), así como realice la fumigación inmediata de los centros de servicios, “No aceptaremos que ningún trabajador continúe laborando en condiciones de posible contagio inminente”, anunciaron en un comunicado.