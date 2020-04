Ministro de Educación: Padres que no puedan mantener a sus hijos en colegios privados podrán trasladarlos a escuelas públicas

El titular de la cartera de Educación, Martín Benavides, anunció este domingo que los padres de familia que no puedan continuar con los pagos de la mensualidad de sus hijos en los colegios privados podrán trasladarlos a las escuelas públicas.

“Los padres que no puedan mantener a sus hijos en colegios privados podrán trasladarlos a colegios públicos para que el aprendizaje no se vea afectado. Estamos diseñando una estrategia para poder absorber a esa determinada cantidad de alumnos, porque todos los años se tiene una oferta, pero no se dejará a estos alumnos sin educación”, señaló Benavides en diálogo con el dominical Panorama.

Benavides Abanto puntualizó que su sector no puede interferir en la regulación de las pensiones de las escuelas privadas, sin embargo, exhortó que dichas instituciones puedan llegar a un buen consenso con los padres de familia. Agregó, que si estos consideran que la calidad de la enseñanza no es óptima, pueden informar a la UGEL de su jurisdicción.

“Hemos estado esperando que los padres y las instituciones educativas tienen que llegar a un acuerdo entre privados. Pero les pido a las instituciones educativas ser transparentes para explicar por qué razones no pueden bajar las pensiones.”, expresó el exsuperintendente de la Sunedu.

En otro momento, aseguró que las condiciones para el retorno de los escolares a las escuelas aún no están dadas. Asimismo, precisó que desde que se inició las medidas de aislamiento social, su sector se ha ido amoldando a las nuevas necesidades del aprendizaje remoto.

Unsa evaluará incrementar un semestre más por COVID-19

A través de una inauguración virtual, más de 22 mil estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín iniciarán clases virtuales este lunes 20 de abril. Ello debido a las restricciones que se acatan a nivel nacional para evitar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, cómo se desarrollarán las clases los próximos meses aún es una encrucijada. El presidente de la república, Martín Vizcarra, en su último discurso el sábado, indicó que es probable que las labores escolares sean totalmente virtuales este año, siguiendo esa premisa ocurriría lo mismo con las universidades. Por ello, el incremento de un semestre más a la currícula de la Unsa se evaluará por el Consejo Universitario, informó la universidad.

PUEDES VER Arequipa: Más de 22 mil estudiantes de la UNSA inician este lunes sus clases virtuales

Pues si bien se pueden realizar labores virtuales los primeros meses, es necesario que esto se complemente con prácticas que necesariamente deben hacerse de forma presencial como el caso de medicina, arquitectura y muchas otras. Carlos Zanabria, jefe de Imagen de la casa de estudios, indicó que podría implementarse el semestre C para esa etapa práctica. Actualmente solo se realizan los semestres A y B.