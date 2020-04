En Puno, familia vive dentro de un corral de ganado y requiere ayuda

La familia de Julia Ramos Cauna pasa serias complicaciones desde que inició el estado de emergencia para evitar la propagación del COVID-19. Ella junto a su madre Felipa y su hija de 10 años viven desde hace 2 años dentro de un corral de ganado, que acondicionaron y ahora no tienen que comer.

La conductora del programa Para Todos Magazine en Puno, Ángela Gómez llegó hasta el centro poblado Nueva Esperanza y comprobó la precariedad. Según informó a este medio, las tres fueron desalojadas de la casa donde vivían por lo que están alojadas como cuidantes. Sin embargo, sus recursos económicos se acabaron y tienen pocos víveres con los que alimentarse.

Julia indicó que habían recibido una canasta de parte del municipio pero que los productos no les alcanza. Ella era el único sustento del hogar, pues su madre por la avanzada edad no puede laborar, ella sufre de una discapacidad en el pie, no obstante trabajaba como cobradora en transporte público, pero ahora ya no sale de su casa.

Las lluvias en el sector también afectaron su precaria vivienda, por lo que piden ayuda. Angela Gómez informó que está recolectando la ayuda para la familia por lo que quienes quieran colaborar pueden llamar a su número, 995110406 o pueden comunicarse con el señor Ernesto quien podrá guiar a las personas que quieran apoyar a la familia, su número es 950929451.

Ángela informó también que hay más casos de personas que requieren ayuda, entre ellos están Nancy Neira (910970183), Pepe (953967361) y Juan Carlos (928861273), ninguno de ellos recibió bonos o ayuda de parte del Estado y requieren ser atendidos para subsistir. Pepe y Juan Carlos viven en la Avenida Aviación.