En Lima, cada vez son más las personas que buscan retornar a sus regiones de origen debido a la falta de recursos en este tiempo de aislamiento social en el que han dejado de trabajar. En los exteriores del Grupo Aéreo N° 8, decenas de personas están a la espera de vuelos humanitarios que los trasladen a Tarapoto, Pucallpa y Madre de Dios.

En medio de carpas improvisadas, padres y madres de familia pernoctan junto con menores de edad. “Somos 500 o 600 personas empadronadas, pero nos dicen que no hay vuelo humanitario. Yo vine a Lima a estudiar, pero ya no tengo dinero, estaba alquilando un cuarto, pero me desalojaron”, contó Jhon Tomás Vilca, un joven que busca retornar a Puerto Maldonado.

En tanto, en la Av. Javier Prado hay otro grupo de personas empadronadas que buscan regresar a Piura. El día sábado, más de 50 personas se hicieron presentes en el frontis de la empresa de transporte Civa para abordar los buses con destino a esa ciudad norteña, pero solo un grupo viajó y otro se quedó debido a la falta de pruebas.

Muchos dijeron haber llegado a Lima para laborar en la capital, pero con el estado de emergencia perdieron su trabajo y al no poder pagar el alquiler de sus cuartos, fueron desalojados. Su situación es difícil.

Función de regiones

Las autoridades regionales tienen una labor importan El gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo, llamó a la calma a los pobladores que se encuentran en esta situación en Lima y señaló que serán llevados progresivamente. Según dijo, se ha trasladado a 50 que estaban en los exteriores del Grupo Aéreo N° 8 al centro recreacional Huampaní donde esperarán hasta que se dé el viaje a Madre de Dios.

El premier Vicente Zeballos destacó que se está priorizando el retorno de los más vulnerables como adultos mayores, gestantes, niños y aquellos que vinieron a Lima por una consulta médica.

Todos ellos deberán someterse a una prueba de triaje de salida y llegada y también guardar cuarentena. Refirió que entre el lunes y martes últimos, 1.200 regresaron a Huancavelica y Huancayo gracias a la coordinación con el Instituto de Defensa Civil (Indeci) y los gobiernos regionales.

“Esta movilización debe tener el mayor recaudo especialmente con la autoridad sanitaria, estamos aperturando espacios focalizados para esas familias”, explicó. Eso sucedió ayer en Piura donde la autoridad regional instaló sitios temporales para los varados.

De vuelta a Lima

Pero también hay quienes buscan regresar a Lima. En Ayacucho, cerca de 150 personas fueron empadronadas por el gobierno regional, pero no pueden regresar a Lima porque no le han tomado la prueba. Piden ayuda al alcalde Jorge Muñoz.