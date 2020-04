Varios beneficiarios de las canastas durante la emergencia nacional denunciaron que la Municipalidad Distrital San Gregorio les entregó productos cuyos precios suman 55 soles. Aseguraron que el municipio comunicó que el valor total de los víveres sería de 96 soles.

Mediante Facebook, dos ancianos señalaron que les entregaron arroz de mala calidad. Los costos al por mayor de los alimentos no calzaban con lo prometido por el municipio. Recordemos que el presidente de la República, Martín Vizcarra, autorizó el depósito de 100.000 nuevos soles para que esta entidad ayude a las personas de bajos recursos económicos.

“Dicen que el valor de la bolsa es de 96 soles y a la hora todo está invertido en 55 soles, ¿y el resto?... amigo para hacer la respectiva denuncia y reclamar al presidente Vizcarra”, se escucha decir a una de las personas presentes en la casa de las personas mayores.

Las señoras Luzmila Madrid Rodas Cabanillas y Balbina Vásquez Romero descubrieron que los precios de los productos no sumaban lo prometido. “Imagínense que hemos sacado un cálculo de 55 soles y la página de la municipalidad pone 96 soles por canasta... yo no he recibido canasta”, reclamó una de las mujeres.

Madrid le preguntó al alcalde de San Gregorio, Camilo Alayo Mendoza, si le entregaría una canasta, pero el burgomaestre no le respondió; continuó entregando los productos a otras personas.

El municipio mencionado no se pronunció sobre estos señalamientos hasta el momento.