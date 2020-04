Mónica Cuti

Hasta ayer, eran más de 500 ciudadanos los que retornaron desde Lima y otros destinos a la región para pasar lo que resta del estado de emergencia en Arequipa. Ellos piden pasar el aislamiento en sus hogares, pues los costos de hospedaje en hoteles y alimentación sobrepasan sus presupuestos.

Es el caso de Claudia Gutiérrez, una estudiante que estuvo en Estados Unidos y luego en Lima. Según contó a este medio, lleva en aislamiento casi un mes y medio, una parte en el extranjero y la otra en nuestro país. Ella llegó el viernes en un vuelo que costeó junto a otras 150 personas. Cuenta que les informaron que serían hospedados en un hotel para pasar un tiempo de aislamiento y que el costo sería de S/ 40 por día.

Sin embargo, cuando llegaron al hotel donde los hospedarían, este les cobró los 14 días por adelantado, por lo que tuvieron que pagar más de S/ 500 el primer día. El costo no cubre alimentos. “Nosotros costeamos nuestro pasaje de regreso en avión que fue 155 dólares, el hecho de que hayamos hecho ese esfuerzo no es porque tengamos muchos recursos y que se nos cobre todo el primer día es demasiado. "Que tampoco se permita que nos traigan alimentos, aún peor”, reclamó.

Indicó que hubo varios pasajeros que no podían pagar el costo total del hospedaje y tuvieron que enviarlos a otros lugares. “Vinimos a Arequipa para pasar la cuarentena aquí y no quedarnos sin recursos en Lima”, agregó.

Claudia, al igual que otros ciudadanos, pasaron por exámenes de descarte del COVID-19 y dieron negativo. Hubo tres pasajeros que dieron positivo y que no se les permitió abordar el avión, según informó la gerenta de Turismo, Paola Revilla.

Sobre las quejas, Revilla manifestó que se informó del costo de los hoteles y que los gastos de alimentación debían correrse por cuenta propia. Las personas que no tenían el sustento económico se les envió a lugares que no estaban preparados y que no tenían las debidas medidas de seguridad.

Prefectura pide que se vayan a sus casas

La Prefectura emitió un comunicado en el que también piden que quienes ya hayan llevado el aislamiento y se les realizara un examen dando negativo, puedan ir a sus casas. Sostienen que la cantidad de personas que están llegando sobrepasan la capacidad de alojamiento. Piden que el Comando COVID-19 evalúe ello.

Llegan por su cuenta

La semana pasada, se evaluaba que alrededor de 300 vehículos provenientes de Secocha y otras regiones llegaban a Arequipa, sin embargo, solo llegaron 60.

La gerenta Paola Revilla se quejó e indicó que cuando se llega sin aviso los meten en problemas porque no tienen hospedajes preparados para ellos. “Llegan sin avisar y nos hacen pasar mal rato”, dijo.