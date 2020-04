Arequipa: Padres ahora forman colas para comprar accesorios de computadoras 

La clases virtuales se oficializaron, eso implica el uso de tablets, laptops y computadoras; sin embargo, las tiendas dedicadas a este rubro están prohibidas de atender. Pero desde hoy varios atendieron a puertas cerradas por la gran demanda.

Desde las 7 de la mañana, decenas de jóvenes y padres, formaron largas colas en los exteriores de los centro comerciales de la calle Octavio Muñoz Najar del Cercado de Arequipa, donde se ubican estás tiendas y también se vende todo tipo de accesorios y se reparan los equipos.

PUEDES VER: Juzgado multa a Gobierno Regional de Arequipa por no reinstaurar comedor para pobres

Juan Apaza es uno de los compradores, quien tuvo que salir de su vivienda situada en el distrito de Miraflores para comprar tonner y un mouse. “El gobierno dio a entender que este año las clases serán virtuales, pero por otro lado aún tiene cerrado a los negocios a este rubro. Los docentes, han dejado trabajos hasta para imprimir y ahora he tenido que comprar uno a casi el doble (precio). No me quedó otra que pagar”, dice.

Al igual que él, otros padres también dejaron sus laptops para la reparación y otros compraron desde micrófonos, cables, impresoras y teclados. La mayoría indicó que era para sus hijos y otros para realizar el teletrabajo.

PUEDES VER: Al menos doce colegios particulares de Arequipa evalúan cerrar por crisis del coronavirus

Por la aglomeración, los agentes de la Divincri se llevaron como a 20 personas por incumplir el Estado de Emergencia. Solo por unos minutos la calle estuvo vacía y luego volvieron a realizar colas en las puertas cerradas. Piden al Gobierno permitir que este tipo de locales comiencen a operar lo que evitaría las aglomeraciones y que los precios no se eleven en demasía.