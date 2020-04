Ambulante pide ayuda para mantener a su hija con discapacidad [VIDEO]

No quedan dudas de que la cuarentena decretada por el coronavirus ha afectado a las personas que viven de su trabajo diario. Este es el caso de una ambulante natural de Trujllo que pidió ayuda para su menor hija que presenta hidrocefalia y parálisis.

Afirma que pese a sus esfuerzos por salir a las calles a vender mascarillas y alcohol, no genera los ingresos suficientes para poder pagar el tratamiento de su niña ni el alquiler de su vivienda. Adeuda más de dos meses y la dueña estaría presionándola para que realice el pago cuanto antes.

“Hago un llamado a la gente de buen corazón para que me apoyen. Necesito para la medicina de mi hija, aparte de los pañales, la leche. Mi hija no camina, no habla; es como bebito. Requiere de mucho gasto, tengo muchas necesidades, ya que esta cuarentena no nos deja trabajar”, clamó doña Marilú Salazar.

Ayuda

Para cualquier ayuda, la señora puso a disposición su línea telefónica: 945 277 885; así como su vivienda, la cual está ubicada en la calle Lápiz Lazuli Mz. L Lt.12-Urb La Rinconada.