Patricio Quintanilla Paulet

Rector U. La Salle

En el año 1929, en la Gran Depresión que se inició en Nueva York, pero que afectó a todos los países del mundo, el Gobierno de Estados Unidos contrató al economista inglés John M. Keynes, quien propone que la única salida de la crisis es que el Estado aumente su gasto público de manera muy importante.

En esa situación, un joven asistente le dice “Profesor Keynes, en el largo plazo habrá infl ación” y la célebre respuesta del economista fue “No te preocupes hijo, que en el largo plazo todos estamos muertos”.

El mundo 2020

He traído esta frase a colación porque se aplica perfectamente a la situación actual, especialmente en el Perú. Un porcentaje importante de la población está pasando por una grave situación al no tener ingresos para subsistir; no solamente los estratos de extrema pobreza, sino trabajadores independientes; dependientes con licencia sin goce de haber o suspensión perfecta de labores; pequeños empresarios de actividades no prioritarias como venta de ropa, ferreterías, impresiones, peluquerías y otros servicios; actividades vinculadas al turismo, como hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transporte local, guías de turismo, entre otros.

El Gobierno peruano está actuando de la manera correcta al destinar recursos muy importantes para apoyar a estos sectores de la población; sin embargo, está recibiendo críticas de algunos periodistas francotiradores, especialmente Baily, que critica desde su cómoda oficina de Miami.

Lo pendiente

Ciertamente, en una situación como esta es muy difícil atender todas las necesidades de los sectores afectados, pero para evitar la ruptura de la cadena de pagos, por el lado de las mypes, se debería canalizar recursos financieros por medio de las cajas municipales, cajas rurales y Edpymes, instituciones especializadas en microcrédito. Acelerar la operación del Programa Reactiva Perú, que aún no se inicia por estar en discusión temas operativos