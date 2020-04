La Libertad: revelan supuestos actos de corrupción en chat de WhatsApp

Ante la denuncia que hicieran en redes sociales de una conversación de WhatsApp, en donde involucran en supuestos actos de corrupción al gerente de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora (Trujillo), Juan Carlos Cabrera Merino, el alcalde del lugar, Hermes Cabeza, dijo que no pone las manos al fuego por nadie.

En las supuestas capturas de esta red social, se lee a un interlocutor que se escribe con el número de celular 902496659, que corresponde a Cabrera Merino, donde le pide trabajo y le habla de sacar ventaja de las canastas que se entregarán a las familias vulnerables del distrito. Además, el gerente le hace ver de un dinero que desea justificar.

A continuación damos cuenta parte de esta supuesta conversación:

Interlocutor: “Qué tal mi estimado. ¿Qué novelas?. ¿Provecho con los 200 palos. Lo estás haciendo bien?”.

902496659: “Así es. Pero esta difícil la cosa”

Interlocutor: “Así es. Y cuando el trabajo que dijiste”

902496659: “En esas ando cholo. Esta semana voy a sacar gente como cancha, para que ocupen esas áreas”. “Por eso quiero traer mi gente, sino que el jefe no saca esa gente; pero tengo un as debajo de la manga”. “¿Cholo cómo puedo hacer para justificar ese sencillo que sacamos por encargo interno. 14800?”

Interlocutor: “Que hagan un requerimiento fantasma y que alguien lo firme. Eso se puede hacer”

902496659: “Pero compre unos kits de protección, pero ahí solo gaste 3 palos”.

Interlocutor: “Ve de las canastas. Saca algo o como proveedor”.

902496659: “Eso quiero ver. Pero los regidores y trabajadores están que malogran el negocio. Cholo uno viene todos los días y para no sacar nada...”

Gerente se defiende

Consultado sobre estas conversaciones, el gerente municipal Juan Carlos Cabrera Merino negó que fueran suyas.

“Están manchando mi nombre, mañana (lunes) voy a defenderme con mis abogados y vamos a poner una denuncia para llegar al fondo de esto. Pongo mi celular a disposición de las autoridades. He conversado con amigos ingenieros en sistemas y me señalan que pusieron esas conversaciones. Yo niego que sean mías, usan palabras que no me corresponden”, expresó a La República mediante el hilo telefónico con el número 902496659.

Pide investigación

Por su parte el alcalde Hermes Cabeza expresó que mañana el contralor de la municipalidad y los asesores legales verán el caso.

“Esto va a entrar a investigación, ya hablé con el contralor y los asesores legales para que lo vean mañana y si es cierto tendrá que salir este funcionario. Pero se tiene que investigar. Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Estamos en una emergencia y todos deben trabajar de manera honesta. Veremos cómo se da este caso”, sostuvo la autoridad edil.