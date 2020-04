Federico Rosado

Docente

Me queda totalmente claro lo que la gran mayoría de padres de familia piensa qué logra al enviar a sus hijos al colegio.

Primero, deshacerse de ellos, no tenerlos en la casa: porque molestan, se portan mal, están todo el día con el celular que el mismo papito y mamita les regalaron en su cumpleaños. Por eso se crearon las “vacaciones útiles”.

Los padres han perdido absolutamente la autoridad sobre los hijos, y es que todo el día están trabajando, de allí que sería ideal que todo el día los chicos estén en la escuela. “Así aprenderían más e ingresarían a la universidad”.

Segundo, los padres de familia están completamente seguros que el único lugar en el planeta donde sus hijos van a “estudiar” es en el colegio. Y más si es privado. “Para eso pago”.

Por eso los reclamos de estos días. Impresiona leer cómo hay padres de familia que resulta que ahora son unos especialistas en educación y hablan de pedagogía, didáctica, sylabus, materiales y recursos educativos, y otra jerga que se aprendieron para “pedir descuento, rebaja”.

Es que eso de las clases virtuales los saca del esquema de “mandarlos al colegio”.

En realidad allí se resume el rol de los padres de familia, creen que cumplen educativamente con sus hijos “mandándolos al colegio”.

Y, claro, cuando el hijo se porta mal, no ordena su cuarto, no tiende su cama, llega tarde a la casa, se emborracha, contesta y no entra a la universidad... ya sabemos quién es el culpable.

Así se resume esta historia llamada educación en el Perú.