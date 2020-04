Cuarentena: Salud y trabajo

Tips para no sucumbir

Elena Molina Vivanco, comunicadora y profesora de Yoga.

Para manejar las emociones ante situaciones difíciles no hay reglas. Pero, considero que en este momento es primordial enfocarnos en lo realmente importante para no sucumbir ante un encierro tan prolongado. Este enfoque va hacia dos objetivos. Cuidar nuestra salud física y emocional. Estos aspectos tienen que ser nuestra prioridad durante este período de cuarentena. Nadie quiere contagiarse ni caer en un estado de crisis emocional. Por ello, no podemos salir de casa para preservar nuestra salud (y vida) y tampoco debemos desatender nuestra estabilidad emocional para no caer en cuadros de depresión, angustia, ansiedad, entre otros. Tengamos claro estos objetivos para hacer frente a una situación que nos pone a prueba cada día.

Aislamiento, trabajo y privilegio

Selva Vargas, periodista.

Me piden que escriba sobre trabajo y el estado de emergencia. Bajo esa premisa, no hago más que pensar en los familiares y amigos que se han quedado sin trabajo y, por lo tanto, sin ingresos. Pienso en los márgenes donde las medidas de auxilio económico se mantienen cortas y los que las habitan se llenan el estómago con la angustia que los consume en cada prolongación del confinamiento, estas escenas despiadadas donde los protagonistas son incapaces de romantizar irresponsablemente la cuarenta, tan necesaria como feroz. Soy consiente de mi condición privilegiada, miro a través de esa palabra, PRIVILEGIO, y me pregunto si verdaderamente este virus es tan democrático como dicen.