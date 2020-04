Sergio Tejada: “Que no se entreguen equipos limitados a los escolares como ocurrió en el gobierno aprista”

Un antecedente muy oportuno. El excongresista Sergio Tejada, quien investigó el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), recomendó al presidente Martín Vizcarra realizar una buena licitación para no adquirir computadoras limitadas que no presenten especificaciones, como ya ocurrió en el segundo mandato aprista. Esto lo dijo en referencia al proyecto One Laptop Per Child (OLPC) o ‘Una laptop por niño’, que tuvo una serie de cuestionamientos.

“No hay que comprar equipos básicos, limitados, como sucedió en el segundo gobierno del APRA. Hay que tener ese antecedente porque además las laptops eran presentadas como baratas y resultaron ser más caras", precisó.

Tejada afirmó además que se compraron los equipos sin hacer un estudio previo para medir el impacto en los escolares. "Al final, no tenían ni manuales de funcionamiento y, por eso, muchos terminaron en los depósitos de los gobiernos regionales que no sabían hacer con ellos en las zonas donde había electricidad”, recordó.

El también sociólogo manifestó que es importantísima la medida de entregar 840 mil tablets a los escolares de la zona rural y del área urbana con más necesidades. Esto a fin de recortar la brecha educativa entre el campo y la ciudad. “El presidente no debe escatimar esfuerzos y confío en que no cometerá los errores del pasado”, dijo.

Para eso es importante, dijo, la labor de la Contraloría para detectar cualquier mal manejo de los recursos de algunos funcionarios, como también sucedió en el gobierno aprista.