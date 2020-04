No hay fecha de retorno a las aulas y darán tablets a escolares

Por: Carlos Contreras Chipana

Luego de que anunciara que por recomendación del Ministerio de Salud se tendrá que prorrogar, “sin una fecha clara ni definida”, las clases presenciales en los colegios públicos y privados del país, el presidente Martín Vizcarra informó la compra de más de 840 mil tablets que serán entregadas a los escolares del área rural y de las zonas más pobres de Lima, quienes no pueden acceder a la estrategia de educación a distancia denominada ‘Aprendo en Casa’.

Al principio de su acostumbrada exposición, el jefe de Estado señaló que en un inicio se planteó que las clases escolares se reiniciarán en la primera semana de mayo; sin embargo, ayer dijo que es muy pronto por la propagación del Covid-19.

PUEDES VER La esperanza fue su medicina y lograron vencer al COVID-19

Debido a eso, agregó, es que el ministro de Educación, Martín Benavides, recomendó que se realizará una programación para que las clases escolares sean a distancia, hasta que se den las condiciones para que los niños y adolescentes vuelvan a las aulas. “Si en el análisis de los próximos meses se ve que el tema está seguro y se puede convocar a clases presenciales, se verá en su momento”.

A cerrar brecha digital

Bajo este escenario, el mandatario informó que se ha aprobado un decreto legislativo para cerrar la brecha digital educativa entre el campo y la ciudad, facilitando que los alumnos de la zona rural y urbana en situación de pobreza accedan a la educación virtual a través de tablets.

“Quien tiene acceso a internet cuenta con mayor contenido que el que está alejado. Por eso, como Gobierno tenemos que corregir esas desventajas”.

De esa manera, la norma que saldría publicada hoy en El Peruano autoriza al Minedu a adquirir 719 mil tablets con servicio de internet móvil para los alumnos del cuarto, quinto y sexto grado de primaria y la secundaria completa del ámbito rural. “En las zonas alejadas donde no hay servicio eléctrico, estas tablets incluyen cargador solar. Además, nada limita que la misma familia pueda darle otro uso (a los equipos) para acceder al amplio mundo de la informática”, aseveró Vizcarra.

PUEDES VER Gobierno dicta nuevo horario de atención para farmacias y supermercados

Asimismo, el Ministerio de Educación debe comprar 123 mil 80 tablets para los alumnos del área urbana del quintil 1 y 2 de pobreza. Y también se destinarán 97 mil 756 tablets para los docentes con su debido internet móvil y cargador solar.

A su turno, el ministro de Educación sostuvo que es una oportunidad histórica para llegar a los estudiantes rurales y en situación de pobreza, que va a significar un esfuerzo de tutoría importante. Por eso, dijo, ellos continuarán aprendiendo acompañados de sus docentes.

PUEDES VER Bono Rural: revisa quiénes son beneficiarios del subsidio de 760 soles

Horas antes del anuncio del presidente, Benavides comunicó en el canal del Estado que a partir del 4 de mayo se ampliará la cantidad de horas que transmiten la educación a distancia, por lo que habrá dos horas más por día de ‘Aprendo en Casa’.

“No hay nada que vaya a perjudicar a los estudiantes. El año empezó el 6 de abril de manera no presencial y van a tener sus certifi cados a fin de año”, aclaró. Esta respuesta del Gobierno se da luego de que diversas comunidades nativas e indígenas de la selva y sierra reclamaran que sus niños y adolescentes no podían acceder a las clases virtuales de ‘Aprendo en Casa’ a través de televisión, radio e internet. Eso era preocupante.

PUEDES VER Pese a carencias de la población, 411 municipios no ejecutan presupuesto destinado a compra de canastas

Que no sean solo palabras

Desde Madre de Dios, Walter Quertehuari, presidente ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA-RCA), consideró que es un paso importante; sin embargo, manifestó que debe implementarse un programa multisectorial para que los equipos lleguen a todos los pueblos indígenas del país, lo que además debe venir acompañado de la mejora de la banda ancha. "En la mayoría de zonas de la selva no hay señal de internet, a las justas hay telefonía móvil, así que no habría mucho sentido tener esas tablets ".

PUEDES VER Desorden en primer día de retorno de ciudadanos varados a Arequipa | VIDEO

Para el miembro de la etnia harakmbut, Fermín Chimatani, de la comunidad de Puerto Luz, ubicada en la provincia del Manu, a 6 horas de la ciudad de Puerto Maldonado, este es un tema complejo. “Es bueno ver que estén prestando atención a las comunidades nativas. Pero no deben olvidarse que las clases escolares a distancia deben tener un enfoque pedagógico de interculturalidad”, expresó.

A la fecha, dijo, muy pocas familias en la zona rural pueden acceder a las clases virtuales cuando ellos también son peruanos con derechos.

“No compren equipos básicos como en el gobierno aprista”

- Un antecedente muy oportuno. El excongresista Sergio Tejada, quien investigó el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), recomendó al presidente Martín Vizcarra realizar una buena licitación para no comprar computadoras limitadas que no presenten especifi - caciones, como ya ocurrió en ese periodo. Esto lo dijo en referencia al proyecto One Laptop Per Child (OLPC) o ‘Una laptop por niño’, que tuvo una serie de cuestionamientos.

- “No hay que comprar equipos básicos como sucedió en el gobierno aprista. Hay que tener ese antecedente porque además los equipos eran presentados como baratos y resultaron ser más caros . Todo esto se hizo sin hacer un estudio sobre el impacto en los escolares y, por eso, muchos terminaron en los depósitos de los gobiernos regionales”, recordó.

PUEDES VER Recomiendan que madres con COVID-19 continúen amamantando a sus bebés

- El también sociólogo afirmó que la medida es importantísima para recortar la brecha educativa entre los escolares de las zonas rurales y de las urbanas. “El presidente no debe escatimar esfuerzos y confío en que no cometerá los errores del pasado”.

Postura

El secretario general del Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, consideró necesaria la postergación de las clases presenciales. No obstante, afirmó que el Minedu debe trabajar en mejorar las condiciones de los planteles públicos, tanto en infraestructura como en agua y desagüe. También precisó que se debe reconocer la labor del profesor en estos tiempos de pandemia.