Lambayeque: hombre muere en su casa por COVID- 19 y EsSalud no recoge su cuerpo 20 horas después

Un joven denunció que el cuerpo de su padre (60 años) –quien falleció en su vivienda por el nuevo coronavirus- no es recogido por el personal de salud tras 17 horas de su deceso. El hecho ocurrió en el pueblo joven Cruz de la Esperanza, en la ciudad de Chiclayo (región Lambayeque).

Renato S. E. aseguró que su familia y él aún no han cumplido con todos los protocolos de seguridad para el tratamiento del cadáver de su padre, por lo que exigieron a la Gerencia de la Red Asistencial de EsSalud Lambayeque realizar el procedimiento de recojo y entierro del cadáver.

“Desde las cinco y media de la mañana que falleció mi padre, las autoridades de EsSalud no se han apersonado a recoger su cuerpo. Pese a pertenecer al seguro social, no ha recibido una buena atención ni cuando tuvo los síntomas, ni menos de fallecido. Nos hemos comunicado con ellos, pero no tenemos ninguna respuesta”, lamentó.

Además indicó que su familiar fallecido contaba con síntomas de dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, falta de respiración, entre otros. Sin embargo, no recibió atención en el Hospital Luis Heysen Incháustegui porque no se disponía de puntos de oxígeno para ayudarlo a superar la insuficiencia respiratoria.

“Mi papá manifestó síntomas el último miércoles. Entonces lo llevamos al hospital Heysen y no recibió atención médica porque indicaron que no había puntos de oxígeno, y que pacientes en estado más crítico lo necesitaban de manera urgente”, explicó.

Renato comentó también que si bien a su padre no se le realizó la prueba de descarte para coronavirus, el personal de salud le aseguró que por los síntomas era un caso confirmado de esta enfermedad. Agregó que su hermana también presenta síntomas de esta infección, pero tampoco ha recibido atención.

“En mi casa somos muchas personas, y corremos riesgo de contagiarnos con el cadáver de mi padre. Por favor, pedimos a las autoridades de salud intervenir en nuestro caso, y ayudar mi hermana que también presenta síntomas de esta enfermedad”, mencionó.