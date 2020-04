Juliaca: Intervienen a 22 personas jugando vóley y fulbito en cuarentena

Al menos 22 personas, dentro de ellos 4 menores de edad, fueron intervenidos por efectivos de la policía de Juliaca, la tarde último viernes. Ellos se encontraban jugando vóley y fulbito, sin respetar el aislamiento social para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

A las 16:40 horas se intervino a 15 personas entre varones y mujeres. Se encontraban en un descampado de la urbanización Alexander de la ciudad de Juliaca. Estas personas fueron trasladadas a la Comisaría PNP de Juliaca.

Por otro lado, a las 17:30 horas del viernes, personal del Escuadrón Verde de la PNP Juliaca logró intervenir a 7 personas, dentro de ellas 4 menores de edad. Jugaban fulbito en una plataforma deportiva de la Av. Santa Rosa detrás del colegio San Martín .

Se intervino a los menores e iniciales J. D. M. T. (14), J. E. M. V. (16), E. R. C. C. (17), J. E. C. CH. (15), y tres mayores de edad. Fueron trasladados a la Comisaría PNP de Juliaca para su completa identificación.

La fiscal de familia Margoth Villasante, dispuso que los menores de edad sean puestos a disposición de la comisaría de familia.