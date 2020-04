Deysi Pari

En su último mensaje, el presidente Martín Vizcarra informó que recién en junio se irán retomando algunas actividades. Se liberarán aquellas que no contemplen la asistencia masiva de personas.

¿Cómo queda la educación? Para el especialista de la corporación Paidos, Alfredo Aguilar, está claro que el funcionamiento de los colegios no está dentro de las actividades. La educación virtual, con el programa Aprendo en Casa, continuará.

Aguilar sostiene que en este contexto quienes más salen perjudicados son los niños del nivel inicial. Esgrime dos razones: hay una tendencia histórica de matrícula tardía. Lo segundo, algunos padres de familia le ponen poco interés a la educación de sus hijos en los primeros años, les da igual matricularlos en un jardín o en un programa no escolarizado. Con la crisis desatada por el virus, muchas familias priorizarán su supervivencia a poner a sus hijos en centros iniciales y pagar una pensión.

Aguilar señala que, de las 1 742 instituciones educativas del nivel inicial en Arequipa, el 83% de ellas tienen menos de 100 estudiantes. Alrededor de 262 centros están en zonas periféricas de la ciudad como Paucarpata, Cerro Colorado y Miraflores.

Prevé que muchas de ellas, dada su precaria organización, difícilmente impartirán instrucción virtual y no duda que quebrarán y tendrán que cerrar.

El especialista manifiesta que, si bien la alternativa de Aprendo en Casa que se imparte a través de la radio y la televisión es positiva; hay deficiencias. Los niños no prestan atención más allá de diez minutos, necesitan un flujo constante de motivación. Además, fundamenta que es vital para los pequeños iniciar un proceso de desarrollo de todas las capacidades motrices, de la socialización con otros para tener éxito en la escuela. “Estos niños irán a la primaria en desventaja con otros que sí han tenido la oportunidad de hacer tres años de educación infantil, que es lo que recomienda el mundo para tener el éxito asegurado en la vida”.

Currícula de emergencia

Para la especialista en educación Esperanza Medina, es urgente que el Ministerio de Educación elabore una currícula de emergencia, no se puede trabajar con la misma que había sido programada para un año. Debe considerarse los factores del confinamiento y el manejo del entorno virtual. Medina dice esto porque ahora el padre, madre o apoderado están cerca del niño y el joven, acompañándolos en su aprendizaje, algo que antes no sucedía.

La especialista señala que la educación no es si se aprendió matemáticas, comunicación, filosofía, sino que tiene que ver con formar personas, vivir valores, desarrollar capacidades inteligentes, afectivas, sociales, para que la persona sea capaz de autoaprender y tomar buenas decisiones.

Si eso se entiende por educación, dice Medina, al final de año no debe preocupar que no se sepa todas las sesiones de matemática, educación, historia, etc. ❖

Hay que aceptar que es un año irregular

La exministra de Educación, Patricia Salas O’Brien, señala que el objetivo mayor es preservar la salud y la vida de las personas, por lo tanto, se debe evitar sumar una angustia más y pensar de una forma asertiva.

“Incluso cuando se levante la cuarentena, no son los niños los que van a ir a clase. Será algo progresivo”.

En esa línea, Salas pide parar las angustias y aceptar que este es un año irregular para la educación, reestructurar metas y nivelar poco a poco a los niños. Aprender en casa no solo es adquirir conocimientos de ciencias, comunicación, sino cómo organizarse en casa y que se pueda hacer en conjunto con la familia.