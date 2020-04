Chiclayo: vecinos denunciarán a presidente del Comando Regional COVID-19

Coronavirus en Perú. La Junta Directiva de la Urbanización El Paraiso acordó denunciar penalmente al presidente del Comando Regional de Operaciones COVID-19, general EP Walter Bracamonte Merino, y a dos funcionarios de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh) por presuntamente colocar en riesgo la salud de los vecinos al sepultar a los fallecidos con coronavirus en el cementerio El Carmen.

Tal como explican los vecinos, dicho camposanto se encuentra ubicado cerca al institución educativa n.° 10002, pero también cerca a una gran cantidad de viviendas de la urbanización San Miguel y el pueblo joven Nueve de Octubre.

La Junta Directiva sostiene que no se ha cumplido con el protocolo de manejo de cadáveres, pues los restos debían ser inhumados o cremados en un cementerio alejado de la ciudad. No obstante, la directiva sanitaria n.° 087-2020 del Ministerio de Salud no precisa dicha afirmación.

Por ese motivo formularán denuncia contra Bracamonte Merino, por dar la orden para sepultar los cadáveres sin presuntamente haber cumplido con el protocolo; contra el presidente de la SBCh, Oswaldo Mendoza Otiniano, y el gerente de la SBCh, Francisco Prada, por haber otorgado las facilidades para realizar dicho procedimiento.

Como se recuerda, la madrugada de ayer fueron sepultados 21 cadáveres de personas con COVID-19 en nichos del cementerio El Carmen. Incluso, las bolsas que usaron en los ataúdes fueron dejadas en el suelo del camposanto, mientras los nichos recién fueron sellados varias horas después de haber sido colocados.