En conferencia de prensa, el presidente de la República Martín Vizcarra confirmó que el inicio de clases presenciales se aplazará de manera indefinida, luego de realizar una reunión en Concejo de ministros, donde se aprobó el nuevo Decreto Legislativo.

“El Congreso nos ha cedido las facultades para dar decretos legislativos y por ello, hemos aprobado uno en materia de educación rural, en un esfuerzo del Gobierno de cerrar la brecha educativa entre la ciudad y el campo, entre lo urbano y rural”, indicó el mandatario.

PUEDES VER Repartirán más de 840.000 tablets para que alumnos accedan a educación

Según el mandatario, esta norma ha sido respaldada por el Ministerio de Salud para evitar la propalación del virus que se originó en la ciudad de Wuhan. “Estas concentraciones se dan en los colegios, los alumnos entran en un número grande de 30 a 40 en una aula, donde no se puede mantener las distancias adecuadas, en consecuencia, por recomendación del Minsa, tenemos que prorrogar el inicio de las actividades educativas presenciales”, expresó.

Aseguró que todavía no hay fecha de retorno a las aulas escolares. Si bien en un primer momento se pensó en la primera semana de mayo, esto no sería posible. “Es muy pronto y los niños y los jóvenes que merecen el máximo del cuidado de la sociedad y el Estado Peruano. No podemos poner en riesgo a esta población”, mencionó.

Por otro lado, señaló que los estudiantes ya se encuentran estudiando mediante la plataforma de Aprendo en casa que acceden por los medios de comunicación e Internet. “Tenemos que corregir estas desventajas del sector rural y urbano”, dijo.

Finalmente, anunció que el Ministerio de Educación podrá adquirir 719.000 tablets con servicio de Internet móvil para los alumnos de quinto, cuarto grado de primaria y de secundaria. Además, 123.780 tablets para los alumnos del área urbana que están en el quintil uno y dos de pobreza. “Más de 8.400 tablets se repartirán a alumnos de bajos recursos económicos para que continúen estudiando durante el estado de emergencia”, manifestó.