COVID-19: la cifra de muertos llega a 300

Por: Melina Ccoillo y Ángela Valdivia

En la lucha del Perú contra el coronavirus COVID-19 ya han fallecido 300 personas. Así lo confirmó el Ministerio de Salud (Minsa) en su reporte diario de casos. Con respecto al día anterior, la cifra de víctimas mortales aumentó en 26.

Aunque la letalidad a nivel nacional es de 2.2%, en regiones como Lambayeque (10.50%) y Tumbes (11.62%) la cifra de contagios es alarmante.

Como se recuerda, hace un mes, exactamente el 19 de marzo, se reportó el primer fallecido por coronavirus en el país: un hombre de 78 años que padecía de hipertensión arterial.

Más de 13 mil casos

El número de infectados también se elevó: 13.489, es decir, 998 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Estos datos se obtuvieron de un total de 127.513 pruebas moleculares (37.362) y rápidas (90.151) aplicadas.

Ahora bien, de los casos confirmados, 1.219 están hospitalizados y 137 de ellos se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, con ventilación mecánica. Cabe destacar que de un día al otro estas cifras ha disminuido, mientras el número de pacientes dados de alta aumentó a 6.541 (421 más).

En tanto, la tendencia de casos en las regiones no ha variado. Lima (9.793) y Callao (1.080) siguen teniendo la mayoría de infectados por COVID-19. Tras ellos se encuentran Lambayeque (600 casos), Loreto (431), Piura (264) y La Libertad (194), según el reporte del Minsa.

A pie hacia sus regiones

Y en medio de la emergencia nacional que vive el país, cientos de personas que ya no cuentan con recursos para sobrevivir en Lima continuaron intentando ayer llegar a pie hasta sus regiones. Alrededor de 600 de ellos deseaban trasladarse a Huánuco y 150 a Junín, mientras que más de 30 tenían como destino San Martín.

El primer grupo, reunido en San Juan de Lurigancho, llegó a la capital para estudiar y trabajar. No obstante, ya no cuenta con recursos para subsistir. El segundo, encontrado en el kilómetro 17 de la Carretera Central, fue desalojado de las viviendas que alquilaban por falta de pago y no tienen qué comer. Entre ellos había menores de edad. “No tenemos para comer. No tenemos trabajo, ni plata para los gastos. No nos queda más que irnos”, expresó un joven.

Un efectivo de la Policía Nacional que estuvo en el lugar indicó a La República que varios de los afectados han dormido en la calle los últimos días.

El tercer grupo fue encontrado a la altura del primer peaje de la autopista Ramiro Prialé. Este fue trasladado hasta el complejo policial de El Potao. Primero se procedió con la desinfección correspondiente y luego se les dio alimentos y cobijo.

Hace cuatro días, una norma autorizó, de manera excepcional y por razones humanitarias y previa coordinación con el gobierno regional correspondiente, el traslado interprovincial, ya sea aéreo o terrestre, de personas que estén fuera de su residencia o lugar de trabajo habitual a consecuencia del estado de emergencia decretado.

No obstante, las personas señalan que hay demoras en los traslados. Asimismo, el efectivo de la PNP consultado por este diario agregó que existe una falta de organización. “El Gobierno central dio una solución, pero los gobiernos regionales tienen que ponerse las pilas en ese sentido”, explicó.

Clave

Buena medida. Un grupo de 30 médicos y especialistas extranjeros ya se ha integrado a los hospitales de EsSalud de Lima y Callao para atender a pacientes con COVID-19. Entre ellos se encuentran internistas, emergencistas, pediatras y especialistas en medicina general, así como enfermeras de nacionalidad venezolana.