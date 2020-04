El padre de una estudiante de la UPC denunció ante cámaras a una profesora de dicha casa de estudios por haberle mencionado que viviera en La Molina para que pueda tener mejor acceso a internet durante el estado de emergencia por el coronavirus. Sucedió en Puente Piedra.

El indignado hombre expresó su molestia en el programa América Hoy, cuando en un intento de comunicarse con la profesora de su hija para poder enviar un trabajo a la hora correcta, esta le respondió de una manera inadecuada.

“Por donde yo vivo no llega el internet, y a la profesora le escribimos para que nos facilite la hora para enviar y nos dice: ‘Esta es una institución seria, sino ve a vivir a la Molina, a las Casuarinas’”, declaró el padre de familia.

Asimismo, señaló que el hecho de ser una familia de condición humilde y vivir en el cerro La Soledad en Puente Piedra, no le quita ningún derecho de poder darle una profesión a su hija, teniendo un trabajo digno y el apoyo de otro de sus familiares.

“¿Solo ellos tienen derecho de hacer estudiar a sus hijas? No, señor. Yo también genero mi dinero. Mi esposa y mi cuñado me ayudan para que ella estudie. También me dijeron que vaya a una cabina de Internet... ¡pero si está cerrado!”, añadió el hombre.

Además, contó que no pudo pagar la mensualidad del mes de marzo a tiempo por las largas colas en los bancos y fallas en el sistema a causa del estado de emergencia, por lo que esto generaría un cargo adicional a la pensión de su hija.

“Está en la universidad UPC. Su pago es 1.775, pero al siguiente mes pagaré con mora. Ayer hice cola en el banco desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y cuando entré me dijeron que no hay sistema. Y ahora hice cola desde las 4 de la mañana y recién pude pagar”, manifestó a América Hoy.