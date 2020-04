Policía en Cusco vigila cumplimiento de cuarentena y entrega víveres a familias vulnerables

En este periodo de cuarentena la Policía ha demostrado su lado más solidario. Un grupo de efectivos de la comisaría del Cusco llevaron bolsas con productos de primera necesidad a familias de escasos recursos económicos para afrontar el confinamiento provocado por el coronavirus.

Los agentes, dirigidos por la comandante PNP Edith Espejo, recorrieron las zonas más lejanas de la región para entregar las donaciones. Madres de familia con sus pequeños hijos y ancianos fueron los principales beneficiarios.

PUEDES VER: Regalan cocina y refrigerador a familia vulnerable en Arequipa

La acción solidaria se desarrolló de manera conjunta con personal del Ministerio Público y el apoyo de algunas empresas y ciudadanos.

Los víveres entregados comprenden alimentos como arroz, azúcar, leche, fideos, entre otros que ayudarán a que las personas en condición vulnerable puedan subsistir durante el estado de emergencia.

No es la primera vez que la Policía de Cusco realiza este tipo de acciones. Recientemente, llevaron refrigerios a ancianos e indigentes que no pueden cumplir aislamiento al no contar con una vivienda.

Casos positivos

A la fecha, Cusco registra 115 casos positivos de coronavirus y tres personas fallecidas a causa de esta enfermedad. Asimismo, tres pacientes están hospitalizados.