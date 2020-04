Coronavirus: incertidumbre en peruanos varados en Estados Unidos

Angustia e incertidumbre existe entre nuestros compatriotas, varios de ellos de La Libertad, que continúan varados en Miami (Estados Unidos) y aún no pueden retornar debido a la falta de vuelos humanitarios. Ellos siguen varados en ese país desde el 16 de marzo último, fecha en la que el gobierno del presidente Martín Vizcarra dispuso la suspensión de vuelos por la emergencia por el coronavirus.

Según relataron los afectados , el último vuelo humanitario sin costo alguno fue el 4 de abril. De ahí todos son charters.

Hay agencias que están cobrando desde US$ 650, pero muchos de nuestros compatriotas ya no tienen recursos económicos para costear el viaje de retorno y por estos días viven en casas de familiares y amigos.

Según un comunicado sobre vuelos de repatriación del Consulado General del Perú en Miami, el Estado peruano ha decidido subsidiar parcialmente algunos vuelos de las aerolíneas comerciales a efectos de permitir su retorno. El costo del pasaje subvencionados será de US$ 450 por persona.

“El día de ayer nos dieron un comunicado, indicando que la Cancillería viene realizando las coordinaciones para los vuelos y solo nos piden tener calma”, señala uno de nuestros compatriotas, quien estima que hay unos 650 varados en Miami.

“Yo no estoy ni hospedada en los hoteles, ni me están dando comida. Solo pido que me regresen en el vuelo humanitario, no tengo para pagar un pasaje nuevo”, señala a La República otra de las afectadas.

El consulado dijo que la prioridad para el viaje de retorno eran los adultos mayores, personas con hijos y casos médicos. Al parecer no ha sido así.