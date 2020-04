COVID-19: “Muchas empresas no sobrevivirán a esta emergencia”

Roberth Orihuela Q.

La CCIA está preocupada por las empresas que podrían quebrar. Los sectores más golpeados a largo plazo serán el turismo, restaurantes, cines, espectáculos y la agroindustria.

¿Cómo afrontan las empresas el estado de emergencia?

La situación es muy complicada (...) Están en riesgo micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ven cómo sobrevivir. Dentro de esta situación, tengo que decir que no creo que todas puedan seguir laborando luego de finalizar el estado de emergencia. Así está en riesgo la estabilidad de las empresas y de millones de familias que dependen de ellas.

¿Qué sectores son los más afectados?

Un sector impactado directamente y sin una visión a futuro es el turismo: restaurantes, hoteles, agencias de viaje, aerolíneas. Por la pandemia se prevé que las fronteras no podrán reabrirse en largo tiempo. Otro sector es el comercio. El transporte, desde los taxistas, transporte urbano, interprovincial y transnacional. También la construcción, la minería, el comercio exterior y la agroindustria.

Se propone que algunos sectores vuelvan a trabajar.

El sector minería debería reiniciar aunque sea en pequeñas proporciones. Un 10 o 20% de trabajadores. Reconocemos la importancia de mantener la salud de los trabajadores. Si hay un infectado, se pueden infectar todos y paralizar todo nuevamente. El comercio exterior también. Arequipa es una región textilera, alpaquera y con agroindustria, y hay riesgo de perder clientes y pedidos a futuro.

Reactiva Perú apoya a las empresas pero desde ya se alertó que las Pymes están fuera porque son informales.

Hemos visto con agrado las medidas del gobierno. Forman parte de algunas sugerencias que dimos. Reactiva Perú es un salvavidas que lanzan a las empresas. Ante la falta de dinero, es bueno tener la tranquilidad de un préstamo a bajo interés que permita cumplir con las obligaciones más importantes para seguir adelante. Pero también estamos preocupados por aquellas empresas, la mayoría Pymes, que no podrán acceder.

El 87% de las Pymes son informales...

Tiene que salir algún tipo de ayuda para el nivel informal. Y sabemos que el gobierno está pensando en algunas opciones. Por lo pronto, el sector informal está siendo atendido por el gobierno a través de los bonos de S/ 380. Comprendemos que no es suficiente.

Se critica al gobierno porque da salvavidas a las empresas formales, pero se deja de lado a las Pymes. En el caso de trabajadores formales, se les pide que tomen el dinero de su CTS y de la AFP para sobrevivir y da la sensación que los empresarios no se mojan.

El gobierno no está regalando plata a las empresas. Hay que comprender que Reactiva Perú servirá para salvar a las personas y al empleo. Así como se dice siempre que el empresario debe ponerse en los zapatos del trabajador, también el trabajador debería hacer lo mismo con el empresario. Las guerras no nos llevan a nada. Hay que ser empáticos y solidarios. Hay 3.7 millones de familias que reciben trabajo formal. Y ellos han recibido sus sueldos a fines de marzo y esta quincena de abril. Si hubieran más empresas formales, habrían más familias tranquilas en esta emergencia.

¿Se tiene un mal concepto?

Las empresas no somos los malos de la película. Generamos trabajo. Ya sea formal o informal, la empresa es la gran generadora de recursos de trabajo y desarrollo. Lo que el Estado quiere ahora es tirar un salvavidas a las empresas para que no se ahoguen y puedan seguir adelante, preservar y generar empleos.

Otro apoyo que están recibiendo es la suspensión perfecta...

Hay un caso de un empresario en el norte que iba a regalar sus codornices porque no tenía cómo comprarles alimentos. No podemos generar recursos. La suspensión perfecta no significa la pérdida del vínculo laboral. Luego de los 90 días los trabajadores volverán. Hay que considerar que el trabajador tendrá todavía su seguro social y el gobierno les dará S/ 760 al mes. La suspensión perfecta es una forma de preservar el empleo futuro.

¿Cuántas empresas en Arequipa podrían requerir la suspensión perfecta?

Hemos escuchado de muchas, pero al final el trámite deben hacerlo ante el Ministerio de Trabajo. Hay muchos sectores golpeados y no quedará una alternativa para ellos para sobrevivir y preservar el empleo. Se piensa que a veces los empresarios podrían ser abusivos, pero eso ya no se da. El mundo ha cambiado, el personal es el capital más valioso, invertimos tiempo, dinero para formar grupos de trabajo y capacitarlos. Ya ninguna empresa quiere despedirlos porque valoran el capital humano.

Finalizada la emergencia, ¿cuál debería ser la hoja de ruta en Arequipa?

Volvernos más regionalistas. Comprarnos a nosotros mismos. Hay que ayudar a todos los microempresarios, medianos o emprendedores que quieran hacer negocio. En la CCIA tenemos un dicho: cómprale al asociado, en lugar de irte a Lima o Chile. El gobierno tendrá que impulsar un plan de inversión pública muy agresivo donde se vea mucho gasto público sin corrupción.❖